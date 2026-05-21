İsrail'i yeryüzünden silmek isteyen ülkeler açıklandı: İşte Tel Aviv'i titreten liste

14:3121/05/2026, Perşembe
İsrail'in haritadan silinmesini isteyen ülkeler belli oldu. Son 20 yıldaki olayları göz önünde bulundurarak oluşturulan listede İsrail adındaki bir ülkenin yok olmasını en çok isteyecek ülkeler sıralandı.

İSRAİL'E OLAN NEFRET ARTIYOR!

Son yıllarda dünya genelinde İsrail’e yönelik tepkiler ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlalleri, sivillere yönelik saldırılar ve uluslararası hukukun sürekli ihlal edilmesi, birçok ülke halkında derin bir öfkeye neden oldu.

İSRAİL'İN VARLIĞI RAHATSIZLIK SEBEBİ!

Artan tepki, bazı ülkelerde sadece eleştiri boyutunda kalmıyor; aynı zamanda İsrail’in devlet olarak varlığına karşı da güçlü bir ret duygusuna dönüşüyor. Devlet politikaları ve diplomatik açıklamalar çoğu zaman temkinli olsa da, sokaktaki vatandaşın gözünde İsrail’in bir "zulüm simgesi" haline geldiği açıkça görülüyor.

HANGİ KONULAR DİKKATE ALINDI?

İsrail'in son 20 yılda ülkeler ile olan ilişkisini analiz eden yapay zeka, sıralamayı bu maddeleri dikkate alarak yaptı;

Avrupa Ülkelerindeki Siyasal ve Toplumsal Gerilimler Göz Önüne Alındı

Ortadoğu ve Asya Ülkelerindeki Tarihsel ve Güncel İlişkiler İncelendi

Filistin Unsuru Merkezi Kriter Olarak Ele Alındı

İsrail’i Tanımayan veya Diplomatik İlişkileri Asgari Düzeyde Tutan Ülkeler Öne Çıkarıldı

Uluslararası Platformlardaki Oylama ve Açıklamalar Referans Alındı

İŞTE İSRAİL'İN YOK OLMASINI İSTEYEN ÜLKELER!

40) ALMANYA | Yüzde 41

39) KARADAĞ | Yüzde 42

38) BOSNA HERSEK | Yüzde 43

37) YUNANİSTAN | Yüzde 44

36) SIRBİSTAN | Yüzde 45

35) PORTEKİZ | Yüzde 47

34) LÜKSEMBURG | Yüzde 48

33) BREZİLYA | Yüzde 50

32) ŞİLİ | Yüzde 52

31) MEKSİKA | Yüzde 53

30) KOLOMBİYA | Yüzde 55

29) SLOVENYA | Yüzde 56

28) AZERBAYCAN | Yüzde 57

27) HİNDİSTAN | Yüzde 58

26) NİKARAGUA | Yüzde 59

25) VENEZUELA | Yüzde 60

24) BOLİVYA | Yüzde 62

23) İSPANYA | Yüzde 63

22) NORVEÇ | Yüzde 65

21) İRLANDA | Yüzde 66

20) İZLANDA | Yüzde 68

19) UMMAN | Yüzde 70

18) BAHREYN | Yüzde 72

17) KUVEYT | Yüzde 72

16) BANGLADEŞ | Yüzde 76

15) ÜRDÜN | Yüzde 77

14) TUNUS | Yüzde 78

13) CEZAYİR | Yüzde 80

12) KATAR | Yüzde 81

11) MALEZYA | Yüzde 82

10) ENDONEZYA | Yüzde 83

9) TÜRKİYE |  Yüzde 84

8) AFGANİSTAN | Yüzde 85

7) PAKİSTAN | Yüzde 86

6) IRAK | Yüzde 88

5) LÜBNAN | Yüzde 89

4) SURİYE | Yüzde 90

3) YEMEN | Yüzde 92

2) İRAN | Yüzde 95

1) FİLİSTİN | Yüzde 98

