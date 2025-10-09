Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

00:339/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne düzenlediği saldırılar sonucu Cihad Acac hayatını kaybetti. Acac'ın cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'nden alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne düzenlediği saldırılar sonucu Cihad Acac hayatını kaybetti.

Acac'ın cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'nden alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

 Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Ramallah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor