İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne düzenlediği saldırılar sonucu Cihad Acac hayatını kaybetti. Acac'ın cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'nden alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
