İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda bir kişi öldü iki kişi yaralandı

Sel nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşları da itfaiye kurtardı.





Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Birimi de yarın için ülkenin orta ve güneyindeki bölgelere yönelik en yüksek ikinci alarm seviyesi olan "turuncu" kodlu uyarı yaparak, söz konusu yerlerdeki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.