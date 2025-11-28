Yeni Şafak
Kenya'daki Naivasha Gölü taştı, yüzlerce kişi yerinden oldu

Kenya'daki Naivasha Gölü taştı, yüzlerce kişi yerinden oldu

00:4028/11/2025, Cuma
AA


Kenya'nın kuzeyindeki Nakuru eyaletinin Naivasha şehrinde bulunan Kihoto köyü, Naivasha Gölü’nün taşması sonucu sular altında kaldı. Naivasha Gölü’nde yaşanan taşkın sonucu bölge sakini yüzlerce kişi yerinden oldu. Çok sayıda ev, okul ve su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkının hayatı olumsuz etkileniyor.

Kenya'nın kuzeyindeki Nakuru eyaletinin Naivasha şehrinde bulunan Kihoto köyü, Naivasha Gölü’nün taşması sonucu sular altında kaldı.

Naivasha Gölü’nde yaşanan taşkın sonucu bölge sakini yüzlerce kişi yerinden oldu. 

Çok sayıda ev, okul ve su kuyusu kullanılamaz hale geldi.

Yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkının hayatı olumsuz etkileniyor.

