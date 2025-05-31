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Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

23:5831/05/2025, Cumartesi
G: 1/06/2025, Pazar
AA
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Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet görevlileri buradan Mekke'ye geçiş yaptı. Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ediyor.

Hac için kutsal topraklara gelen hacı adayları, ilk olarak Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Burada Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacı adayları, dua etti.

Türk hacı adayları, sahabe mezarlarının bulunduğu Cennet-ül Baki'yi ve "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi'ni, Mescid-i Kıbleteyn ile Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanları ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti.



Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri Mekke'ye geçti.



Otellerine yerleşen hacı adayları Kabe'yi ziyaret ediyor. Dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf eden ve tavaf namazı kılan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıyor.



Sayın bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayanlar ise tıraş olarak ihramdan çıkıp, hac gününü ibadetlerle bekliyor.



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