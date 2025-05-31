Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

Hac için kutsal topraklara gelen hacı adayları, ilk olarak Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Burada Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacı adayları, dua etti.