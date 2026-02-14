Yeni Şafak
Mısır'da 'Sakkara Maratonu' düzenlendi

10:4514/02/2026, Cumartesi
G: 13/02/2026, Cuma
Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı himayesinde farklı ülkelerden bir araya gelen yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla "Sakkara Maratonu" düzenlendi. Maratona farklı yaş gruplarından katılan yüzlerce kişi, Giza kentindeki antik Sakkara manzarası eşliğinde yarıştı.

#Mısır
#Giza
#Sakkara Maratonu
