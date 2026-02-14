Yeni Şafak
Nadir bir cilt hastalığı bulunan Filistinli genç yaşam mücadelesi veriyor

09:4514/02/2026, Cumartesi
G: 13/02/2026, Cuma
AA
Nadir ve ağır bir cilt hastalığı bulunan Filistinli genç Muhammed Eşref Dabban, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Hastalığın ileri aşamaya ulaşarak derinin vücudundan soyulmasına neden olduğunu ve durumunun hayati risk taşıdığını belirten yetkililer, hastanın sağlık durumunun hızla kötüleştiğini bildirdi. Dabban'ın doktorları, hastanın tedavisinin Gazze’de mümkün olmaması nedeniyle acilen yurt dışına sevk edilmesi gerektiğini ifade etti.

#gazze
#Filistinli genç
#cilt hastalığı
#Muhammed Eşref Dabban
