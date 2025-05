ABD'nin New York kentinde, Filistin yanlısı protestocular, The New York Times binası ile gazetenin genel yayın yönetmeni Joseph Kahn'ın evi önünde eylem düzenledi. Göstericiler, gazetenin Gazze'deki gelişmelere ilişkin haberlerinin taraflı olduğunu savunarak, medya kuruluşunun hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Protesto sırasında çeşitli pankartlar taşıyan göstericiler, bağımsız ve adil habercilik çağrısında bulundu.

1 /7

2 /7

3 /7

4 /7

5 /7

6 /7