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Sırbistan'ın başkenti Belgrad bayraklarla donatıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar

Sırbistan'ın başkenti Belgrad bayraklarla donatıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar

20:0910/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türk bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

Erdoğan, bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Sırbistan
#Bayrak

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