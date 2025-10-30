Sokaklar cesetlerle doldu: Brezilya’da uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonda can kaybı 132’ye yükseldi

Kızıl Komuta çetesine yönelik en büyük operasyon





Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro daha önce yaptığı bir açıklamada, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları (İHA) kullandığını açıklamıştı. Vali Castro ayrıca, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktarmıştı.





Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirmişti. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksamış, otobüs güzergahları değiştirilmişti.