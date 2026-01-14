Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tayland'da trenin üzerine vinç düştü: Feci olayda 32 ölü 64 yaralı

Tayland'da trenin üzerine vinç düştü: Feci olayda 32 ölü 64 yaralı

18:3414/01/2026, Çarşamba
IHA
AA
DHA
Sonraki haber

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü.

Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi. Alev alan trende, 32 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.

Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma emri verdiğini belirtti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise bu tür kazaların "çok sık" yaşandığını vurgulayarak "(Önceki kazalarda da adı geçen) Aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara tekrar tekrar neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı aktarılırken yolculara alternatif güzergahlar konusunda yardımcı olmak için olay yerinde "acil durum merkezi" kuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkazda sıkışan yolcuları çıkarmak için hidrolik kesme ve ayırma ekipmanları kullandı. Sağlık ekipleri ağır yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ederken, hafif yaralılara olay yerinde müdahale etti.

#Tayland
#Vinç
#Tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var?