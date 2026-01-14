Tayland'da trenin üzerine vinç düştü: Feci olayda 32 ölü 64 yaralı

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü.
Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi. Alev alan trende, 32 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.
Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma emri verdiğini belirtti.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise bu tür kazaların "çok sık" yaşandığını vurgulayarak "(Önceki kazalarda da adı geçen) Aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara tekrar tekrar neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı aktarılırken yolculara alternatif güzergahlar konusunda yardımcı olmak için olay yerinde "acil durum merkezi" kuruldu.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkazda sıkışan yolcuları çıkarmak için hidrolik kesme ve ayırma ekipmanları kullandı. Sağlık ekipleri ağır yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ederken, hafif yaralılara olay yerinde müdahale etti.