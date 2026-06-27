Yeni liderin ilk hamlesi ulusal para birimini değiştirmek oldu: Bir ülke daha Euro'ya geçiyor

2030'da euroya geçmek için gereken koşulları yerine getirmeyi hedeflediklerini bildiren ülkenin yeni lideri ulusal para birimini kullanmak istemiyor.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, başkent Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Yeni lider Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Euro Bölgesi'ne katılma hedefi için 2030 yılını işaret etti.
Ülkede Macaristan'ın Maastricht Kriterleri'nin karışlayıp karşılayamacağı tartışılmaya başlandı. Peter Magyar açıklamasında kriterleri karşılama çalışmalarının ekonomik istikrarı güçlendireceğini, önlerindeki engellerin ise bütçe açığı ve kamu borcu olabileceğini söyledi.
Maastricht Kriterleri nedir?
Avrupa Birliği, (AB) üyelerinin euro para birimine geçişinde Maastricht Kriterleri olarak bilinen bir prosedür gözetiyor. Euroya geçmek isteyen ülkelerden fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını sağlaması bekleniyor.