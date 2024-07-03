Yunan adalarında kıyamet yangını: Turistler tahliye edildi

Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını çıktı, 5 itfaiyeci hafif yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi.
Kos Adası`ndaki Antimachia köyünde çıkan yangın kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm beldesi Kardamaina`ya doğru ilerledi.
Turist ve bölgede yaşan yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilerek okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi.
İtfaiyecilerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlediği bildirildi.
Atina ve Rodos`tan itfaiye ekiplerinin adaya gönderildiği, yangının bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Yanlışlıkla yangının çıkmasına neden olduğu bildirilen 63 yaşındaki bir kişinin, 9 bin euro para cezasına çarptırıldığı ve hakkında kundakçılık suçundan soruşturma açılacağı öğrenildi.