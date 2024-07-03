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Dünya

Yunan adalarında kıyamet yangını: Turistler tahliye edildi

12:02 - 3/07/2024 Çarşamba
IHA
<p>Yunanistan Ege adalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Kos (İstanköy), Girit ve Sakız Adası`nda başlayan yangınları söndürmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.</p>
Yunanistan Ege adalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Kos (İstanköy), Girit ve Sakız Adası`nda başlayan yangınları söndürmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını çıktı, 5 itfaiyeci hafif yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi.

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Kos Adası`ndaki Antimachia köyünde çıkan yangın kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm beldesi Kardamaina`ya doğru ilerledi.

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Turist ve bölgede yaşan yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilerek okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi.

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İtfaiyecilerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlediği bildirildi.

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Atina ve Rodos`tan itfaiye ekiplerinin adaya gönderildiği, yangının bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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Yanlışlıkla yangının çıkmasına neden olduğu bildirilen 63 yaşındaki bir kişinin, 9 bin euro para cezasına çarptırıldığı ve hakkında kundakçılık suçundan soruşturma açılacağı öğrenildi.

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#Yunanistan
#Girit
#Sakız Adası
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