Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Zanzibar’daki albino çocuklar

Zanzibar’daki albino çocuklar

10:511/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İnsanlarda ve hayvanlarda göz, cilt, saç rengini etkileyen ve renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan bir genetik bozukluk olan albinizm, Zanzibar'da da genetik çeşitliliği yansıtıyor. Albino bireyler, pigment eksikliği nedeniyle beyaz ten ve saçlara sahipken güneş ışınlarına karşı daha hassas bir yaşam sürüyor. Zanzibar’da ise halk, bu çocukları kabullenip korumaya çalışırken albinizmle ilgili mitler ve yanlış inanışlar da bölgede varlığını sürdürüyor. Ancak artan farkındalık çalışmaları sayesinde, bu özel çocukların yaşam koşulları ve toplumsal kabulü her geçen gün iyileşiyor.

#Zanzibar
#Albino
#İnsan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim SAYFASI 2025: 81 il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?