Zanzibar’daki albino çocuklar

İnsanlarda ve hayvanlarda göz, cilt, saç rengini etkileyen ve renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan bir genetik bozukluk olan albinizm, Zanzibar'da da genetik çeşitliliği yansıtıyor. Albino bireyler, pigment eksikliği nedeniyle beyaz ten ve saçlara sahipken güneş ışınlarına karşı daha hassas bir yaşam sürüyor. Zanzibar’da ise halk, bu çocukları kabullenip korumaya çalışırken albinizmle ilgili mitler ve yanlış inanışlar da bölgede varlığını sürdürüyor. Ancak artan farkındalık çalışmaları sayesinde, bu özel çocukların yaşam koşulları ve toplumsal kabulü her geçen gün iyileşiyor.

1 /14

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14