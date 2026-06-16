1 depo 900 TL ucuzladı: Akaryakıtta bayram havası

Orta Doğu’daki krizin zirve yaptığı dönemlerde İstanbul’da motorinin litre fiyatı 85,26 TL’ye kadar yükselmiş, standart bir araç deposu 3 bin 837 TL’ye dolmuştu. Son haftalarda petrolde yaşanan düşüş “anlaşma” haberi ile hızlandı. Brent fiyatı 83 doların altına gerilerken, motorine bugün gelen indirimle litre fiyatı 65,23 TL’ye kadar düştü. Böylece bir deponun maliyeti de savaş zirvesine göre 902 TL ucuzladı ve 2 bin 935 TL oldu.

1 /5 Orta Doğu’da mart başından itibaren yaşanan gerilimler en çok petrol fiyatlarını etkilemiş ve ciddi maliyet artışlarını beraberinde getirmişti. Hürmüz Boğazının kapandığı ve dünyanın ciddi bir arz endişesi yaşadığı bu süreçte, Brent petrolün varil fiyatı mart ayında iki defa 120 dolar sınırına kadar yükseldi.

2 /5 UZUN SÜRE 100 DOLAR… Nisanda “ateşkes” ilan edilse de belirsizliğin sürmesi ve kritik su yolunun kapalı kamaya devam etmesi, petrolü uzun süre 100 doların üzerinde tuttu. Anlaşma umutlarının belirgin şekilde kendini gösterdiği mayısın son haftasından itibaren ise petrol 100 doların altında geriledi. Geçen hafta çarşamba günü petrol 95 dolardan kapanış yaptı.

3 /5 ANLAŞMA HABERİ GELİNCE… Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 11 Haziran Perşembe günü ABD ve İran arasında “anlaşmaya varıldığı” yönündeki ilk haberlerle petrolde daha sert düşüş gerçekleşti. Tahran’ın da anlaşmayı doğrulaması ile petrol, 83 doların altına geriledi. Son dört işlem gününde %-12,7 gerileyen petrol fiyatı, 16 Haziran işlemlerine de 82,95 dolardan başlangıç yaptı.

4 /5 MOTORİN 85 TL’Yİ GEÇMİŞTİ Petrolde son 3,5 ayda yaşanan bu hareketlilik, iç piyasada özellikle motorin fiyatlarını yüksek seviyelere taşımıştı. İstanbul Avrupa yakasında 8-10 Nisan tarihlerinde motorinin litresi 85,26 TL’ye kadar yükseldi. Savaşın başında fiyat 60,33 TL seviyesinde bulunuyordu. Standart kapasiteye sahip bir aracın deposu, motorin fiyatı zirve seviyede iken 3 bin 837 TL’ye doldu.