Uzun süredir kullanımda olan banknotlarla ilgili yeni bir karar alındı. Avrupa Merkez Bankası güvenlik sebebiyle 1 euro ve 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk kağıt paralarla ilgili yenilik yapma kararı aldı. Yakın zamanda Türkiye’de de 500 liralık yeni banknotların piyasaya sürüleceği hatta bazı banknotların tedavülden kaldırılacağı da konuşuluyordu. Peki,Türkiye'de benzeri bir değişim olacak mı? İşte detaylar…

1 /8 ECB (Avrupa Merkez Bankası) euro banknotlarını tamamen yenileme kararı alarak köklü bir değişime gidiyor.



2 /8 Avrupa Merkez Bankasının almış olduğu kararın en önemli gerekçesi ise güvenlik ve tasarımın öne çıkması. Bu sebeple tüm banknotlar daha gelişmiş ve daha yeni banknotlarla değiştirilecek. Eski banknotlar tedavülden yavaş yavaş kaldırılacak ancak nakit kullanımı devam edecek.

3 /8 Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni banknot tasarımlarının belirlenmesi için geniş çaplı bir anket düzenledi.

4 /8 365 binden fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleşen anket sonucuna göre iki ana tema öne çıktı. Bunlardan biri Avrupa Kültürü ve figürleri ve Avrupa’nın Doğal Zenginliği olarak belirlendi.

5 /8 Yeni banknotlarda, Marie Curie ve Leonardo da Vinci gibi tarihi isimlerin yanı sıra kütüphaneler, müzeler, leylek figürleri ve Avrupa’nın doğal manzaraları yer alacak.



6 /8 En önemli sebebi güvenlik

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’nın yeni banknotlar tasarlama kararının arkasındaki temel sebepleri sahteciliğe karşı daha etkili önlemler almak, Avrupa’nın ortak kimlik duygusunu güçlendirmek ve teknolojik ilerlemelere uyum sağlamak olarak açıkladı.





7 /8 2025 yılı içinde banknot tasarımları için bir yarışma düzenlenecek, ardından ECB Yönetim Kurulu 2026 yılında son kararını verecek.

