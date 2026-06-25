2 bin 160 günle erken emekli olunacak! Kapsam genişledi: SSK, Bağ-Kur ve EYT'li için 2 çocuktan 3'e çıkarıldı

Doğum borçlanmasıyla prim günleri tamamlanabiliyor

Mevzuata göre sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar, her çocuk için iki yıla kadar borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Böylece doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalınan süreler, prim ödenmiş gibi emeklilik hesabına eklenebiliyor. Her çocuk için 720 gün olarak uygulanan borçlanma hakkı, üç çocuk için toplam 2.160 güne ulaşıyor. Bu da yaklaşık 6 yıllık prim süresine karşılık geliyor.