21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' diyerek uyarmıştı işte alarm veren o şehirler

Türkiye’nin en büyük üçüncü ili İzmir’de aktif/pasif oranı 1,10 seviyesinde kaldı. İzmir'de 1 milyon 215 bin 368 emekliye karşılık, 1 milyon 342 bin 275 aktif çalışan prim ödüyor.





İstanbul ve Ankara'da tablo ne diyor?





İstanbul ve başkent Ankara, emekli-çalışan dengesinde diğer illere göre daha iyi durumda olsa da Avrupa standartlarının gerisinde sinyaller veriyor.





İstanbul: 5 milyon 558,6 bin aktif çalışana karşılık 3 milyon 392,5 bin emekli düşüyor. Aktif/pasif oranı 1,64.





Ankara: 1 milyon 900,5 bin aktif çalışana karşılık 1 milyon 300,7 bin emekli bulunuyor. Aktif/pasif oranı 1,46.