500 km/s sınırı aşıldı, hız rekorları alt üst oldu: İşte dünyanın en hızlı 10 otomobili! Ferrari, Lamborghini ve Porsche listede bile yok

1/01/2026, Perşembe
Hız rekorları altüst oldu. Ferrari, Lamborghini ve Porsche listede yer almazken, 400-500 km/s sınırını aşan hiper otomobiller dünyanın en hızlı 10 otomobili arasına girdi. Zirvede yer alan model dikkat çekti.

Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı. Otomotiv dünyasında hız rekorları yeniden yazılırken, hiper otomobil üreticileri 400-500 km/s üzeri son hızlara ulaşan modelleriyle öne çıktı. Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi köklü markaların listede yer almaması dikkat çekerken, zirvede farklı üreticiler yer aldı. İşte performans verileri ve üretici açıklamalarıyla öne çıkan dünyanın en hızlı 10 otomobili...

10- Rimac Nevera – 415 km/s


Elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, sunduğu ani hızlanma ve yüksek son sürat değeriyle elektrikli araçların da hız konusunda iddialı olabileceğini gösteriyor.

9- Bugatti Mistral – 420 km/s


Bugatti’nin ikonik W16 motorunu taşıyan Mistral, açık tavanlı yapısına rağmen yüksek hız potansiyeliyle öne çıkıyor.

8- Bugatti Veyron Super Sport – 430 km/s


Guinness rekorlarıyla adını tarihe yazdıran Veyron Super Sport, üretildiği dönemde hız kavramını yeniden tanımladı.

7- Hennessey Venom GT – 435 km/s


Amerikalı Hennessey’in güç odaklı yaklaşımının ürünü olan Venom GT, hafif yapısı ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor.

6- Koenigsegg Agera RS – 447 km/s


2017 yılında kırdığı iki yönlü hız ortalamasıyla uzun süre zirvede kalan Agera RS, hâlâ referans kabul ediliyor.

5- SSC Tuatara – 474 km/s


Tartışmalı testlerin ardından ulaşılan hız değerleriyle SSC Tuatara, listenin üst sıralarında yer alıyor.

4- Hennessey Venom F5 – 482 km/s


Yüksek beygir gücü ve aerodinamik yapısıyla Venom F5, “en hızlı” unvanı için iddiasını sürdürüyor.


Bugatti Chiron Super Sport – 489 km/s


Geliştirilmiş aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla Chiron Super Sport, Bugatti’nin hız geleneğini devam ettiriyor.

2- Bugatti Bolide – 500 km/s


Pist odaklı olarak geliştirilen Bolide, teorik olarak 500 km/s sınırını aşabilen nadir modellerden biri.

İşte dünyanın en hızlı otomobili


1- Koenigsegg Jesko Absolut – 531 km/s


Aerodinamik sürtünmeyi minimuma indiren tasarımıyla Jesko Absolut, dünyanın en hızlı otomobili unvanının en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

