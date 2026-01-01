500 km/s sınırı aşıldı, hız rekorları alt üst oldu: İşte dünyanın en hızlı 10 otomobili! Ferrari, Lamborghini ve Porsche listede bile yok

Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı. Otomotiv dünyasında hız rekorları yeniden yazılırken, hiper otomobil üreticileri 400-500 km/s üzeri son hızlara ulaşan modelleriyle öne çıktı. Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi köklü markaların listede yer almaması dikkat çekerken, zirvede farklı üreticiler yer aldı. İşte performans verileri ve üretici açıklamalarıyla öne çıkan dünyanın en hızlı 10 otomobili...