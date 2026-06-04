Ağrı Dağı eteklerinde üretiliyor: Perdeleri almak için 28 ülke sıraya girdi

Üretim kapasitesini mevcut seviyelerin üzerine taşımayı planladıklarını belirten Eraslan, dijital dönüşüm yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yıllık üretimi 1 milyon metrenin üzerine çıkarmayı ve ihracat rakamlarını daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.Fabrikada çalışanlarından Muhammed Şahin ise memleketinde çalışma imkanı bulmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Memleketimde böyle bir iş imkanının olması benim için büyük mutluluk. Burada çalıştığım için ailemle daha fazla vakit geçirebiliyorum. Kendi hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Doğu’da böyle bir yatırımın olması gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.