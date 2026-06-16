Akaryakıta indirim müjdesi: Sürücüler dikkat istasyonlarda tabelalar yeniden değişiyor

Küresel petrol piyasalarında ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından başlayan düşüş trendi, Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ve LNG tanker trafiğinin yeniden başlamasıyla düşüşe geçen petrol fiyatları, yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve indirim beklentiyle ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren tüm detaylar.
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçiş trafiğinin yeniden başlamasıyla birlikte rahatlayan piyasalar, motorin fiyatlarında beklenen indirimin yolunu açtı.
Akaryakıtta indirim beklentisi
Küresel gelişmelerin etkisiyle, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında toplam 1,66 lira tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların vatandaşa daha az yansıması amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi halen devrede olduğu için, söz konusu indirimin akaryakıt pompalarına sadece 42 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.
İndirim sonrası beklenen yeni fiyatlar
Yarın itibarıyla pompaya yansıyacak 42 kuruşluk indirimin ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Yeni indirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,93 liraya ve İzmir'de 66,22 liraya gerileyeceği tahmin ediliyor. Doğu illerinde ise yeni motorin fiyatının 67,68 lira seviyesine inmesi bekleniyor.
16 Haziran itibarıyla mevcut fiyat durumu
İndirim öncesindeki 16 Haziran tarihli güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 63,08 liradan, motorin 65,24 liradan ve LPG 31,99 liradan satılıyor.
İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar benzin için 62,93 lira, motorin için 65,09 lira ve LPG için 31,39 lira seviyesinden işlem görüyor. Başkent Ankara'da sürücüler benzini 64,05 liraya, motorini 66,35 liraya ve LPG'yi 31,97 liraya alırken; İzmir'de güncel tabelalar benzinde 64,32 lirayı, motorinde 66,64 lirayı ve LPG'de ise 31,79 lirayı gösteriyor.