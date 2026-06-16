Akaryakıta indirim müjdesi: Sürücüler dikkat istasyonlarda tabelalar yeniden değişiyor

Akaryakıtta indirim beklentisi





Küresel gelişmelerin etkisiyle, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında toplam 1,66 lira tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların vatandaşa daha az yansıması amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi halen devrede olduğu için, söz konusu indirimin akaryakıt pompalarına sadece 42 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.



