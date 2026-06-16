Altın için en önemli engel: Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

FAİZ İHTİMALİ, ALTINI FRENLİYOR

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) mayısta yıllık bazda %4,2 arttığını ve bu oranın hem FED’in faiz aralığının (%3,50-%3,75) hem 2 yıllık Hazine tahvil getirisinin (%4,06) üzerinde yer aldığına dikkat çeken analistler, “Piyasa, bu fiyat artışlarıyla mücadele edileceği varsayımı ile faiz oranlarında artışları fiyatlandırmaya devam ediyor” yorumunu yapıyor ve bunun da altın fiyatları önündeki en önemli engellerden bir olduğu vurgulanıyor.