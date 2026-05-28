Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Altın fiyatları bayramda çakıldı! 28 Mayıs Kapalıçarşı gram, çeyrek, ons altını alış-satış fiyatları

Altın fiyatları bayramda çakıldı! 28 Mayıs Kapalıçarşı gram, çeyrek, ons altını alış-satış fiyatları

Tuğba Güner
08:5328/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları bayram tatilinde ciddi bir gerileme yaşadı. Yaşanan gerileme ile altın 200 liradan fazla düştü. Bugün ltın ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs Kapalıçarşı gram, çeyrek, ons altını alış-satış fiyatları.

Bayram tatili nedeniyle iç piyasada sınırlı işlem hacmi görülürken, ons altındaki hareketlilik gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Güvenli liman yatırımını tercih edenler ise "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?


Bayram günü altın fiyatları çakıldı. Bayram tatilinde altın fiyatları ciddi şekilde gerilemeye başladı.

GRAM ALTIN FİYATI


6.453,1900

6.454,0910


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


4.395,06

4.396,23


ÇEYREK ALTIN FİYATI


10.324,9300

10.552,3000


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


41.297,8600

42.079,4900


TAM ALTIN FİYATI


42.004,00

42.794,00


YARIM ALTIN FİYATI


20.589,88

21.109,14


ZİYNET ALTINI FİYATI


41.308,86

42.089,18


CANLI ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



#altın
#gram altın
#çeyrek altın
#altın fiyatları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT’de Emeklilik Şansı Yeniden Doğdu! Bir Belge Her Şeyi Değiştirecek: Eksik Günler İçin Yeni Hesaplama Dönemi