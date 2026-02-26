Altın, 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altında toparlanma sinyalleri devam ediyor. Altın fiyatları bugün kaç TL? İşte yanıtı!
Altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve ABD tarifeleri altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 200 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
26 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?
İşte altın fiyatlarında son durum:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.324,5410
Satış: 7.325,4580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.193,32
Satış: 5.194,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.719,2700
Satış: 11.977,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.877,0600
Satış: 47.761,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.018,00
Satış: 48.508,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.366,79
Satış: 23.955,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.880,07
Satış: 47.764,87
