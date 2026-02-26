Altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve ABD tarifeleri altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 200 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?