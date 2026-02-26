Yeni Şafak
Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Şubat 2026 gram ve çeyrek altını, 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları

Tuğba Güner
09:0726/02/2026, Perşembe
Altın, 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altında toparlanma sinyalleri devam ediyor. Altın fiyatları bugün kaç TL? İşte yanıtı!

Altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve ABD tarifeleri altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 200 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

26 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

İşte altın fiyatlarında son durum:





GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.324,5410

Satış: 7.325,4580

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.193,32

Satış: 5.194,43

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.719,2700

Satış: 11.977,1200

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 46.877,0600

Satış: 47.761,9900

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.018,00

Satış: 48.508,00

CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 23.366,79

Satış: 23.955,69

CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 46.880,07

Satış: 47.764,87

CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



