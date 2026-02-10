Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5 bin doları geçerken, gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te ise altının gram fiyatı 7 bin 300 lirayı aştı. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Şubat Salı gününe ilişkin güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…
Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü hareket yaşandı. Gram altın şu sıralar yüzde 1'lik düşüşle 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.002,56
Satış: 7.003,47
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.011,73
Satış: 5.013,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.206,3500
Satış: 11.453,3200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.815,7200
Satış: 45.663,9600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.352,00
Satış: 47.782,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.338,15
Satış: 22.901,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.816,27
Satış: 45.662,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.274,29
Satış: 49.615,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.989,57
Satış: 5.261,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.626,86
Satış: 6.938,77