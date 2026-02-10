Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5 bin doları geçerken, gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te ise altının gram fiyatı 7 bin 300 lirayı aştı. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Şubat Salı gününe ilişkin güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü hareket yaşandı. Gram altın şu sıralar yüzde 1'lik düşüşle 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Alış: 7.002,56 Satış: 7.003,47



Alış: 5.011,73 Satış: 5.013,29



Alış: 11.206,3500 Satış: 11.453,3200



Alış: 44.815,7200 Satış: 45.663,9600



Alış: 47.352,00 Satış: 47.782,00



Alış: 22.338,15 Satış: 22.901,34



Alış: 44.816,27 Satış: 45.662,14



Alış: 48.274,29 Satış: 49.615,75



Alış: 3.989,57 Satış: 5.261,57



Alış: 6.626,86 Satış: 6.938,77



