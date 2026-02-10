Yeni Şafak
Aşağı yönlü hareket! 10 Şubat 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları

08:5410/02/2026, Salı
Sonraki haber

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5 bin doları geçerken, gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te ise altının gram fiyatı 7 bin 300 lirayı aştı. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Şubat Salı gününe ilişkin güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.


Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM


Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü hareket yaşandı. Gram altın şu sıralar yüzde 1'lik düşüşle 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.002,56

Satış: 7.003,47


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.011,73

Satış: 5.013,29


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.206,3500

Satış: 11.453,3200


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 44.815,7200

Satış: 45.663,9600


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 47.352,00

Satış: 47.782,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 22.338,15

Satış: 22.901,34


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 44.816,27

Satış: 45.662,14


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 48.274,29

Satış: 49.615,75


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 3.989,57

Satış: 5.261,57


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 6.626,86

Satış: 6.938,77


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

