2026 itibarıyla birçok otomobilin üretimi sona erecek. Newsbreak.com’un derlediği bilgilere göre; markalar, bu kararı ürün yelpazesini sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere yer açmak amacıyla aldı.

Peki, üretimi duracak otomobiller arasında hangi modeller var? İşte, merak edilen liste...