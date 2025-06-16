Otomotiv dünyası 2026’da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Birçok marka, aralarında Türkiye’de sevilen modellerin de bulunduğu araçların üretimini sonlandıracak. Sektör, tarihe karışacak modellerle veda etmeye hazırlanıyor. İşte, üretimi duracak otomobil modelleri.
2026 itibarıyla birçok otomobilin üretimi sona erecek. Newsbreak.com’un derlediği bilgilere göre; markalar, bu kararı ürün yelpazesini sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere yer açmak amacıyla aldı.
Peki, üretimi duracak otomobiller arasında hangi modeller var? İşte, merak edilen liste...
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo'nun performans simgesi Giulia Quadrifoglio'nun üretimi sona eriyor.
Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio
Audi, A4 ve A5’in iki kapılı versiyonlarını üretimden kaldırıyor. Sedan ve SUV modellerine odaklanma kararı alındı.
BMW M8 Coupe
BMW'nin en güçlü coupe modellerinden biri olan M8 Coupe, artık üretim bandından inmeyecek. Marka, elektrikli modellere yöneliyor.
Chevrolet Malibu
Amerikan sedan geleneğinin temsilcisi Malibu'nun üretimi durduruluyor.
Infiniti Q50
Infiniti, Q50 modelinin üretimini sonlandırarak ürün gamında sadeleşmeye gidiyor. Markanın yeniden yapılanma süreci hız kazanıyor.
Jaguar XE ve XF
Jaguar, XE ve XF sedanlarını üretimden çekerek elektrikli modellere odaklanıyor. Geleneksel İngiliz sedanları artık sahneye veda ediyor.
Maserati Ghibli
Ghibli’nin üretimi sona erdi. Maserati, Quattroporte ve Grecale gibi modellere ağırlık verecek.
Nissan Altima
Altima'nın üretimi, değişen tüketici tercihleri nedeniyle sonlandırılıyor. Nissan, SUV ve elektrikli modellere yöneliyor.
Volvo S60
Volvo, S60 modelinin üretimini kademeli olarak durduruyor.
Ferrari SF90 Stradale
Ferrari, SF90 Stradale'nin üretim döngüsünü tamamladı. Yeni hibrit ve elektrikli modeller yolda.
Ferrari 812 GTS
V12 motorlu efsane Ferrari 812 GTS, üretim sürecinin sonuna geldi. Yerini yeni nesil performans modelleri alacak.
Bugatti Chiron
Bugatti, Chiron'un üretimini sınırlı sayıda tamamladı. Marka, yeni nesil hiper otomobillere geçiş yapıyor.
Chevrolet Camaro
Chevrolet, Camaro üretimini durdurdu. Kaslı Amerikan spor otomobil geleneğinde büyük bir sayfa kapanıyor.
Lamborghini Huracan
Huracan artık üretilmeyecek.
Nissan GT-R
Efsanevi GT-R, uzun bir tarihten sonra üretimden kalkıyor.
Toyota Supra (4 silindirli)
Toyota, Supra’nın 4 silindirli versiyonunun fişini çekti.
BMW X3M
BMW X3M artık üretilmeyecek. Performanslı SUV yerine yeni nesil elektrikli BMW modelleri ön plana çıkacak.
Ford Escape
Ford, Escape modelini bazı pazarlarda üretimden kaldırıyor.
Ford Edge
Ford Edge’in üretimi sona eriyor.
Ford Transit Trail
Dayanıklı yapısıyla bilinen Transit Trail üretimden kalkıyor. Ticari araç segmentinde dönüşüm hedefleniyor.
Toyota Venza
Toyota, Venza’nın üretimini sonlandırdı. Hibrit SUV model artık yerini yeni platformlara bırakıyor.
Jaguar I-Pace ve E-Pace
Jaguar, I-Pace ve E-Pace üretimini durduruyor.
Nissan Titan
Nissan, Titan modelinin üretimini sonlandırıyor. Amerika'daki büyük pikap segmentinden çıkma kararı aldı.
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Sedan, Türkiye dahil birçok pazarda üretimi sonlandırılacak. Yerini daha kompakt ve elektrikli modellere bırakacak.
Fiat Egea Cross
Fiat, Egea Cross’un da üretimini bitiriyor.
Ford Focus
Bir dönemin efsanesi Ford Focus, Avrupa ve bazı pazarlarda üretimden kalkıyor.