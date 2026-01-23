Asgari ücrette hesap resmen değişti! Destek miktarı yükseltildi, teklif yasalaştı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU





Meclis’ten geçen düzenleme sadece çalışanları değil, emeklileri de kapsadı. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınır yükseltildi.





Daha önce 16 bin 881 TL olması öngörülen en düşük emekli aylığı, yapılan iyileştirme ile 20 bin TL seviyesine çekildi. Bu yeni tutar, 2026 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren hesaplara yatırılacak.