Asgari ücrette hesap resmen değişti! Destek miktarı yükseltildi, teklif yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan ilgilendiren kritik kanun teklifini yasalaştırdı. 2026 yılı çalışma hayatı parametrelerini belirleyen düzenlemeyle birlikte; işverenlere sağlanan asgari ücret desteği artırılırken, en düşük emekli aylığı da 20 bin lira seviyesine çekildi. İstihdamı korumayı ve alım gücünü desteklemeyi amaçlayan kararın ardından, yeni yılın maaş ve maliyet tablosu da netleşmiş oldu. İşte detaylar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, çalışma hayatını ve emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir kanun teklifini kabul etti. 2026 yılı itibarıyla uygulanacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, işverenlere sağlanan devlet desteği ve en düşük emekli aylığı tutarları da resmileşti.
İŞVEREN DESTEĞİ YÜKSELDİ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan düzenleme ile işgücü piyasasını desteklemek hedeflendi. İstihdamın artırılması, kayıtlı çalışan sayısının korunması ve işverenlerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amacıyla verilen asgari ücret desteğinde artışa gidildi.
Buna göre; 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, daha önce 1000 TL olarak uygulanan asgari ücret işveren desteği 1270 TL’ye çıkarıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU
Meclis’ten geçen düzenleme sadece çalışanları değil, emeklileri de kapsadı. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınır yükseltildi.
Daha önce 16 bin 881 TL olması öngörülen en düşük emekli aylığı, yapılan iyileştirme ile 20 bin TL seviyesine çekildi. Bu yeni tutar, 2026 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren hesaplara yatırılacak.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Yeni yılda brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL, net ücretin ise 28 bin 75 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, bir çalışanın işverene olan toplam maliyeti de netleşti. 2026 yılı parametrelerine göre bir asgari ücretlinin işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL'ye ulaştı.
2026 YILI ASGARİ ÜCRET VE MALİYET TABLOSU
Brüt Ücret: 33.030,00 TL
Net Ücret: 28.075,50 TL
SGK İşveren Primi: (%15,5) 5.119,65 TL
İşsizlik Sigortası İşveren Payı: (%2)660,60 TL
İşverene Toplam Maliyet: 38.810,25 TL
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
İşverenler asgari ücret desteğinden 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabilecekler. 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.