Bayram ikramiyesinde kritik tarih: Sadece ay sonuna kadar başvuranlar yararlanacak

17 milyonu aşkın emekli, dul ve yetimin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım hızlandı. Hem ödenecek zamlı miktar hem de ödeme tarihleri merakla beklenirken, yeni emekli olacakların bu yılki her iki bayram ikramiyesinden de yararlanabilmesi için başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar ve o kritik başvuru tarihleri: