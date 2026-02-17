Yeni Şafak
Bayram ikramiyesinde kritik tarih: Sadece ay sonuna kadar başvuranlar yararlanacak

10:0917/02/2026, mardi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı bayram ikramiyelerine çevrilmişken, yeni emekli olacaklar için kritik bir uyarı geldi. Bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koymak isteyenlerin o tarihi kesinlikle kaçırmaması gerekiyor. Bir gün bile gecikenler, bu yılki çifte ikramiye hakkını kaybederek bir sonraki yılı beklemek zorunda kalacak. İşte detaylar.

17 milyonu aşkın emekli, dul ve yetimin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım hızlandı. Hem ödenecek zamlı miktar hem de ödeme tarihleri merakla beklenirken, yeni emekli olacakların bu yılki her iki bayram ikramiyesinden de yararlanabilmesi için başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar ve o kritik başvuru tarihleri:

İKİ İKRAMİYEDEN DE FAYDALANMAK İÇİN SON TARİH


Bu yılki her iki bayram ikramiyesinden de yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta başvuru tarihi. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın bulunduğu ayda aylık bağlanmış olması şart. Aylıklar da başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nda bu haktan yararlanabilmek için en geç 28 Şubat tarihine kadar emeklilik dilekçesinin verilmiş olması gerekiyor. İşlemler yetişirse diğer emeklilerle birlikte, yetişmezse de işlemler tamamlandıktan sonra ödeme alınabilecek.

27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için ödenecek ikramiyeyi alabilmek içinse emeklilik başvurusunun en geç Nisan sonuna kadar yapılması şart. Nisan ayında başvuranların aylıkları 1 Mayıs'ta bağlanacağı için bu ikramiyeden faydalanabilecekler.

Özetle; şubat ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler bu yılın her iki ikramiyesinden de faydalanma hakkı kazanacak. Mayıs ve sonrasında başvuranlar ise ikramiye almak için önümüzdeki yılı beklemek zorunda kalacak.,

İKRAMİYEDE ARTIŞ BEKLENTİSİ


Şu an dosya başına 4.000 TL olan bayram ikramiyesinin bu yıl artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde en çok konuşulan rakam 5.000 TL olsa da, 5.500 TL beklentisi de bulunuyor. Kesin rakamın önümüzdeki hafta netleşmesi ve TBMM sürecinin ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

İkramiyedeki artış, dul ve yetim maaşı alanları da hisseleri oranında etkileyecek.


Örneğin ikramiye 5.000 TL olursa:


%75 Ölüm Aylığı Alanlar: 3.750 TL

%50 Ölüm Aylığı Alanlar (Çalışan Eşler): 2.500 TL

%25 Ölüm Aylığı Alanlar (Yetim Çocuklar): 1.250 TL

İkramiyenin 5.500 TL olması durumunda ise bu rakamlar sırasıyla 4.125 TL, 2.750 TL ve 1.375 TL olarak güncellenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?


Zamlı ikramiyelerin ilkinin önümüzdeki ay hesaplara yatırılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 9-19 Mart (özellikle 15-19 Mart) arasında yapılması öngörülüyor. Kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

