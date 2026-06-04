ÇELİK KUBBE'nin gizli kozu ALKA artık daha güçlü: Lazer silahı gücünü ikiye katladı

Öncelikle kritik tesislerin yurt içinde korunmasını, daha sonra da operasyonel birliklerin özellikle yoğun sürü kamikaze dron tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak şekilde sistemi geliştirdiklerini dile getiren Dayanç, şöyle konuştu:





"2,5 kilovatla başladığımız bu ilk sistemimizden sonra 5 kilovat ve 10 kilovatlara çıkmış durumdayız. Günümüzde dron tehditlerinin hızları, tehdit tipleri arttı. İlk başlarda hepsi elektronik radyo kontrollü olurlarken şu anda kablolu tiplere geçtiler ve soft kill tarzında elektronik karıştırmaya karşı robust (dayanıklı) bir hal almış oldular. ALKA, hem soft kill hem de hard kill yapabilecek bir kabiliyet kazanarak sistemde var olmaya devam ediyor.





Halihazırda envantere vermiş durumdayız. Operasyonel olarak görev yapıyor 10 kilovatlık sistemimiz ve sürekli geliştirmeye haiz. Çünkü tehditler her geçen gün hızlanıyor. Dolayısıyla algılama ve tespit zamanlarını kısma, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Daha fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz."