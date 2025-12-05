Dalgın olma lüksleri yok: Adana'da yerin 700 metre altında savunma sanayisine büyük katkı

"Biri zarar görse bize olmuş gibi üzülüyoruz"





22 yıllık baş çavuş Oruç Ergen, yer altı psikolojisinin farklı olduğunu kaydederek " Tüm ekibin can güvenliğinden sorumluyuz. Nizami yapılmazsa tehlikeli bir iştir. Metal madenlerinde de göçük ve su baskını riski vardır. Çalışanlarla bir can bağı oluşuyor, biri zarar görse bize olmuş gibi üzülüyoruz. Bu yüzden önce dikkat ve güvenlik" diye bilgi verdi.