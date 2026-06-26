Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin: Karamsar senaryoların aksine yeni zirveyi işaret etti

Altın piyasasında sular durulmuyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentilerinin kıskacında sıkışarak son ayların en sert düşüşünü yaşayan sarı metal, yatırımcısını endişelendirirken akıllardaki o kritik soruyu da beraberinde getirdi: "Altında yükseliş trendi sona mı erdi, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi yaşanıyor?" Piyasalardaki bu kafa karışıklığına ve kötümser senaryolara karşın, İsviçreli finans devi UBS'in yayımladığı son rapor ezberleri bozacak nitelikte. Çoğu kişinin değer kaybına odaklandığı bir dönemde, yaşanan bu geri çekilmeyi "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olarak nitelendiren dev kurum; faiz politikalarından dolardaki zayıflama ihtimaline ve merkez bankalarının perde arkasındaki güçlü alımlarına kadar pek çok dinamiği masaya yatırdı. Tüm bu veriler ışığında dudak uçuklatan yeni bir hedef fiyat belirleyen UBS, altının geleceğine dair çarpıcı bir yol haritası çizdi. İşte, piyasaların yönünü tayin edecek o sarsıcı analizin detayları...

1 /8 Küresel piyasalarda altın fiyatları, güçlü ABD doları ve yüksek faiz beklentilerinin gölgesinde kasım ayından bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesinin altına geriledi. İsviçre merkezli finans devi UBS, yaşanan bu değer kaybının yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı doğurduğuna dikkat çeken yeni bir piyasa analizi yayımladı. Kurum, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının ons fiyatı için 12 aylık yeni bir hedef fiyat belirleyerek geleceğe yönelik olumlu beklentilerini paylaştı.

2 /8 Fırsat maliyeti ve yakın vadeli beklentiler

Altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendiren kuruluş, fiyatların ocak ayındaki zirvesine kıyasla önemli bir düşüş kaydettiğini vurguladı. Kurumun analizinde, yakın vadede fiyatların 3.850 ile 4.000 dolar bandında işlem görebileceği tahmini paylaşılırken, mevcut piyasa tablosu şu sözlerle ifade edildi: “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden %26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti”

3 /8 FED'in olası hamleleri ve enflasyon seyri

Piyasada hakim olan FED'in kısa vadede faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilere katılmayan İsviçreli banka, faizlerin bir süre daha sabit bırakılmasının ve bir sonraki adımın ancak 2027 yılında bir indirim olmasının daha güçlü bir ihtimal olduğunu öngörüyor.

4 /8 Kurum, enflasyonun seyriyle ilgili olarak, “Enflasyon göstergesinin, Başkan Kevin Warsh'ın tercih ettiği ortalama ve piyasa bazlı ölçümlere yakın seyretmesini bekliyoruz. Ayrıca gümrük vergilerinin etkilerinin azalmaya başlamasıyla, enflasyonun önümüzdeki aylarda ılımlı olmasını öngörüyoruz” tespitinde bulundu. Piyasanın faiz artırımı beklentilerini terk etmeye başlamasıyla altının yeniden destek bulacağına dikkat çekilerek, “Önümüzdeki yıla doğru azalan mali desteklerle birlikte daha yavaş büyüme, altın için daha elverişli bir zemin oluşturacaktır” denildi.

5 /8 Dolardaki zayıflama ihtimali ve altına etkisi

ABD dolarının küresel ölçekteki gücünün ilerleyen dönemde zayıflama potansiyeli taşıdığını belirten analiz, bu durumun sarı metal için tarihsel bir itici güç vazifesi göreceğini hatırlatıyor. Konuya ilişkin raporda yer alan, “Büyük mali ve dış açıklar ve halihazırda yüksek olan ABD doları varlıklarına yapılan yatırımcı tahsisleri de dahil olmak üzere yapısal zorluklar, risk dengesinin zaman içinde daha az destekleyici hale geleceğini göstermektedir. Daha zayıf bir dolar, tarihsel olarak altın için güçlü bir itici güç olmuştur” ifadeleriyle dolardaki değer kaybının altın fiyatlarına olumlu yansıyacağının altı çizildi.

6 /8 Merkez bankalarından gelen güçlü talep Yatırımcıların ilgisinin yanı sıra merkez bankalarının altına olan iştahı da piyasayı dengede tutan önemli unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor. UBS analizinde, resmi alımların fiyatlarda ani sıçramalar yaratmasa da piyasaya sağlam bir dayanak oluşturduğu belirtilerek şu verilere yer verildi: “Mayıs ayına ait ön veriler, merkez bankası alımlarında bir artış olduğunu gösterdi; Polonya 18 ton, Çin ise 10 ton altın satın aldı. Genel olarak merkez bankası alımlarının yıllık bazda 750-1.000 metrik aralığında kalmasını bekliyoruz. Bu talebin, tek başına fiyatları keskin bir şekilde yükseltmese de piyasa için istikrarlı bir temel sağlayacağına inanıyoruz”



7 /8 12 aylık hedef 5.200 Dolar Tüm bu ekonomik dinamikler, merkez bankası talepleri ve doların zayıflama ihtimali göz önüne alındığında, kurum altının uzun vadede yatırımcı dostu bir liman olma özelliğini koruduğuna inanıyor. Yeni bir hedef fiyatın açıklandığı analiz, altının portföylerdeki kritik önemine ve kurumsal beklentilere vurgu yapan şu değerlendirmeyle son buldu: