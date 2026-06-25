Dev bankadan altın ve gümüşte soğuk duş: Fiyatlar dibi gördü 2026 tahminleri sert düştü

Küresel piyasalarda "güvenli liman" efsanesi sarsılıyor mu? Ons altın son 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, gram altın da yeniden 6 bin TL'nin altına düştü. Yılın ilk aylarında peş peşe test edilen tarihi zirvelerle yatırımcısını heyecanlandıran değerli metallerde tüm hesaplar sil baştan yazılıyor. Dünyaca ünlü uluslararası finans kuruluşu ING'nin piyasalarla paylaştığı son rapor, altın ve gümüş cephesinde adeta soğuk duş etkisine neden oldu. Herkesin gözü "Daha ne kadar yükselecek?" beklentisiyle yukarı yönlü grafiklerdeyken, gelen şaşırtıcı ve keskin düşüş revizyonları ezberleri bozdu. Peki, rüzgarı bir anda tersine çeviren bu karamsar tablonun arkasında hangi küresel dinamikler yatıyor? İşte yatırımcıların rotasını yeniden çizmesine neden olacak o raporun perde arkası...

1 /5 Yılın ilk çeyreğinde güvenli liman motivasyonuyla rekor tazeleyen altın fiyatlarında ibre tersine dönüyor. Uluslararası finans devi ING, piyasalarda yankı uyandıran son raporunda hem altın hem de gümüş için 2026 yılı beklentilerini sürpriz bir kararla aşağı yönlü revize etti. ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve zayıflayan bireysel yatırımcı talebi, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırıyor.

2 /5 Fed politikaları ve güçlü doların baskısı

Piyasalardaki faiz indirim beklentilerinin yeniden fiyatlanması, altındaki mevcut değer kaybının temel itici gücü konumunda. ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar, yatırımcıların geniş çaplı parasal gevşeme umutlarını ileri bir tarihe ertelemesine yol açtı. ING ekonomistlerine göre, politika faizlerinin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı öngörüsü, artan reel getiriler ve gücünü koruyan Amerikan doları ile birleşerek altının yükseliş potansiyelini sınırlıyor. Bu makroekonomik tablo, borsa yatırım fonlarındaki yatırımcı davranışlarını da doğrudan etkiledi. Mart ayından itibaren para politikalarının yeniden değerlendirilmesiyle birlikte özellikle Kuzey Amerikalı yatırımcıların yoğun kar satışına gitmesi, küresel altın fonu büyüklüğünün yılbaşına kıyasla yüzde 1,5 oranında daralmasına neden oldu.

3 /5 Merkez bankalarının stratejik alımları düşüşe fren oluyor

Bireysel taleplerdeki yavaşlamaya ve fon çıkışlarına karşın, merkez bankalarının stratejik fiziki alımları altın fiyatları için çok kritik bir destek tabanı oluşturmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde resmi otoriteler rezervlerine toplam 244 ton altın ilave ederken, Çin Merkez Bankası rezerv güçlendirme serisini kesintisiz 19 aya çıkardı ve Polonya piyasadaki en aktif alıcılardan biri olarak öne çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin güncel piyasa anketi de bu eğilimi destekliyor; katılımcı bankaların yüzde 84'ü rezervlerindeki altın payını artırmayı savunurken, yüzde 90'ı yeni alımlar planlıyor. ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altını destekleyen uzun vadeli yapısal unsurların geçerliliğini koruduğunu vurguluyor. Ancak Manthey, fiyatlardaki yükseliş eğiliminin hız keseceğine ve önümüzdeki dönemin geçmiş aylara kıyasla çok daha dalgalı geçeceğine dair uyarılarda bulunuyor.

4 /5 Ons ve gram altında yeni fiyat hedefleri belli oldu

ING 2026 yılının üçüncü çeyreği için daha önce 4.850 dolar olarak belirlediği ons altın tahminini 550 dolarlık bir indirimle 4.300 dolara çekti. Yılın son çeyreği için öngörülen beklenti ise 400 dolarlık bir kesintiyle 5.000 dolardan 4.600 dolara düşürüldü. Yıl sonu için belirlenen ons başına 4.600 dolarlık senaryonun gerçekleşmesi durumunda, mevcut 46,49 TL'lik dolar kuru baz alındığında gram altının 6.876 lira seviyelerinde fiyatlanması bekleniyor. Dolar kurunun 50 lira barajına çıkması halinde ise gram altın fiyatının 7.395 lirayı görebileceği hesaplanıyor.