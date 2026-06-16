Dev bankalardan altın ve gümüş için bomba tahmin: Rakamlar güncellendi, rota yeniden oluşturuluyor

Altın yatırımcısı son aylarda adeta bir fırtınanın ortasında kaldı. ABD-İran savaşının gölgesinde yaşanan tarihi düşüşle yatırımcısını şaşırtan sarı metalde rüzgar şimdi tamamen tersine esiyor. Küresel finansın iki dev ismi Barclays ve Citi, piyasaları sarsan bu çöküşün perde arkasını aralarken, ezber bozan yeni tahminleriyle oyunun kurallarını yeniden yazdı. Dev bankalara göre yatırımcılar için rotayı yeniden hesaplamanın tam zamanı; zira o beklenen büyük toparlanma dönemi daha yeni başlıyor...
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmaların ardından, dünya devleri Barclays ve Citi yatırımcılar için rotayı yeniden çiziyor. ABD-İran savaşının getirdiği baskılarla sarsılan değerli metal piyasası, barış adımları ve değişen risk algısıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girmeye hazırlanıyor. Barclays, altındaki düşüşün perde arkasını aralayarak iddialı uzun vadeli tahminlerini korurken; Citi kısa vadeli hedeflerinde yukarı yönlü ciddi güncellemeler gerçekleştirdi.
Altında toparlanma dönemi ve düşüşün perde arkası
İngiliz bankası Barclays tarafından yayımlanan araştırma notunda, ABD-İran savaşının başlamasıyla sert bir değer kaybı yaşayan altının, barış ortamının sağlanmasıyla birlikte yeniden güçlü bir toparlanma potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Ocak ayındaki zirvesinden haziran ayındaki dip seviyesine kadar yüzde 26 oranında gerileyen altında bu durumun temel nedenleri olarak; reel faizlerdeki normalleşme, ABD Merkez Bankası'nın 2026 yılı faiz indirim beklentilerindeki düşüş ve hisse senedi piyasalarına yönelen risk sermayesi gösterildi.
Barclays'in adil değer ve enflasyon vurgusu
Bankanın analizine göre, altın fiyatlarının mevcut seviyeleri ons başına 4 bin 150 dolarlık adil değer tahminine oldukça yakın seyrediyor. Son dönemde yaşanan fiyat baskılarının geçici olduğunu savunan Barclays, altının kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimleri gibi temel yükseliş dinamiklerinden güç almaya devam ettiğini ifade etti. Enflasyondaki her bir puanlık artışın altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif yansıdığına dikkat çekilen raporda, son enerji şoklarının yarattığı enflasyonist baskıların ve zayıflama eğilimine girebilecek doların altın için destekleyici olacağı aktarıldı. Bu veriler ışığında banka, 2026 yılı için ons başına 4 bin 791 dolar ve 2027 yılı için 4 bin 900 dolar seviyesindeki iddialı fiyat tahminlerini korurken, mevcut dönemin altının primli işlem görmesi gereken kritik bir süreç olduğunun altını çizdi.
Citi'den altın ve gümüşte kısa vadeli hedef büyütme hamlesi
Piyasalardaki genel risk algısındaki iyileşmeyi temel alan Citi ise altın ve gümüşe yönelik kısa vadeli beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Ons altının 4 bin 338,95 dolar seviyelerinde işlem gördüğü piyasa koşullarında banka, 0-3 aylık altın fiyat tahminini 4 bin dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Değerli metallerdeki yüksek oynaklık riskine dikkat çekilmesine rağmen, yatırımcıların güvenli liman talebinin fiyatları destekleyeceği belirtilerek 6-12 aylık dönemdeki 5 bin dolarlık ons altın beklentisi sabit tutuldu. Benzer bir iyimserlik gümüş cephesinde de gözlemlendi. Yüzde 2,9'luk değer kazancıyla 69,557 dolardan işlem gören ons gümüş için Citi, 0-3 aylık fiyat hedefini 60 dolardan 70 dolara taşıyarak beklentilerini güçlü bir şekilde güncelledi.
Jeopolitik gelişmeler ve alüminyum piyasasında alım fırsatı
Piyasaların odağında değerli metallerin yanı sıra jeopolitik arenadaki kritik gelişmeler de yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden açılabileceği yönündeki açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasının ardından alüminyum fiyatlarında yaşanan satış baskısını da değerlendiren Citi, piyasada görülen bu mevcut geri çekilmelerin yatırımcılar açısından cazip bir alım fırsatı oluşturabileceği öngörüsünü paylaştı.