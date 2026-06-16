Dev bankalardan altın ve gümüş için bomba tahmin: Rakamlar güncellendi, rota yeniden oluşturuluyor

Barclays'in adil değer ve enflasyon vurgusu





Bankanın analizine göre, altın fiyatlarının mevcut seviyeleri ons başına 4 bin 150 dolarlık adil değer tahminine oldukça yakın seyrediyor. Son dönemde yaşanan fiyat baskılarının geçici olduğunu savunan Barclays, altının kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimleri gibi temel yükseliş dinamiklerinden güç almaya devam ettiğini ifade etti. Enflasyondaki her bir puanlık artışın altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif yansıdığına dikkat çekilen raporda, son enerji şoklarının yarattığı enflasyonist baskıların ve zayıflama eğilimine girebilecek doların altın için destekleyici olacağı aktarıldı. Bu veriler ışığında banka, 2026 yılı için ons başına 4 bin 791 dolar ve 2027 yılı için 4 bin 900 dolar seviyesindeki iddialı fiyat tahminlerini korurken, mevcut dönemin altının primli işlem görmesi gereken kritik bir süreç olduğunun altını çizdi.