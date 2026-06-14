Dizel ve manuel araçlar için takvim ortaya çıktı

Manuel vitesli araçların sayısı azalıyor





Manuel vitesli araçlar, otomotiv sektörünün elektrikli ve otomatik modellere yönelmesiyle yeni otomobil pazarındaki ağırlığını kaybediyor. Vehicle Data Global tarafından yayımlanan raporda, manuel şanzıman ve dizel motor seçeneklerinin 2030’a kadar büyük ölçüde azalacağı tahmin edildi.





Rapora göre bu dönüşümde, çoğunlukla tek oranlı şanzıman sistemleri kullanan elektrikli araçların yaygınlaşması etkili oluyor. Artan parça, enerji, araştırma-geliştirme ve sertifikasyon maliyetleri de üreticilerin aynı modeli hem manuel hem de otomatik seçeneklerle sunmasını zorlaştırıyor.





Vehicle Data Global Operasyon Direktörü Ben Hermer, pazarda belirli bir talep devam etse bile manuel şanzıman seçeneğini sürdürmenin üreticiler açısından ekonomik olmaktan çıkabileceğini belirtti.





Hermer, araştırma-geliştirme, sertifikasyon ve şanzıman geliştirme giderleri dikkate alındığında manuel seçeneğin kârlılığını kaybedeceği dönemin yaklaştığını ifade etti.