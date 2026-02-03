Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte ilk 30 ülke

Küresel piyasalarda "beyaz altın" olarak adlandırılan gümüş, 2026 yılına fırtına gibi başladı. Ocak ayı sonunda ons başına 120 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran gümüş, Şubat ayının ilk günlerinde sert bir düzeltme yaşasa da stratejik önemini korumaya devam ediyor. Güneş panellerinden elektrikli araçlara, yapay zeka çiplerinden savunma sanayiine kadar "yeni nesil yakıt" haline gelen gümüşte, yatırımcılar gözünü rezerv sahibi ülkelere çevirdi. İşte İşte gümüş rezervi en yüksek olan ülkeler ve Türkiye’nin listedeki konumu.

Altının gölgesinden sıyrılıp 2026'nın en çok konuşulan yatırım aracı haline gelen gümüşte, rekor üstüne rekor kıran fiyat hareketliliği rezerv dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Sanayinin 'beyaz petrolü' olarak adlandırılan ve ileri teknoloji üretiminin vazgeçilmezi olan gümüşte, dünyanın en büyük deposu olan o ülke rakiplerine fark attı. İşte Türkiye'nin de içinde bulunduğu, küresel piyasaların kaderini belirleyen en güncel gümüş rezervi sıralaması...

30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)

29 - FİLİPİNLER (760 TON)

28 - VİETNAM (790 TON)

27 - KUZEY KORE (820 TON)

26 - İRAN (850 TON)

25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)

24 - BULGARİSTAN (920 TON)

23 - PORTEKİZ (980 TON)

22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)

21 - İSPANYA (1.150 TON)

20 - BREZİLYA (1.200 TON)

19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)

18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)

17 - ENDONEZYA (2.100 TON)

16 - İSVEÇ (2.500 TON)

15 - FAS (2.900 TON)

14 - TÜRKİYE (4.100 TON)

13 - KANADA (4.800 TON)

12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON)

11 - ARJANTİN (6.500 TON)

10 - HİNDİSTAN (8.200 TON)

9 - BOLİVYA (22.000 TON)

8 - ABD (23.000 TON)

7 - ŞİLİ (26.000 TON)

6 - MEKSİKA (37.000 TON)

5 - POLONYA (61.000 TON)

4 - ÇİN (70.000 TON)

3 - RUSYA (92.000 TON)

2 - AVUSTRALYA (94.000 TON)