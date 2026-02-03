Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte ilk 30 ülke

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte ilk 30 ülke

16:433/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Küresel piyasalarda "beyaz altın" olarak adlandırılan gümüş, 2026 yılına fırtına gibi başladı. Ocak ayı sonunda ons başına 120 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran gümüş, Şubat ayının ilk günlerinde sert bir düzeltme yaşasa da stratejik önemini korumaya devam ediyor. Güneş panellerinden elektrikli araçlara, yapay zeka çiplerinden savunma sanayiine kadar "yeni nesil yakıt" haline gelen gümüşte, yatırımcılar gözünü rezerv sahibi ülkelere çevirdi. İşte İşte gümüş rezervi en yüksek olan ülkeler ve Türkiye’nin listedeki konumu.

Altının gölgesinden sıyrılıp 2026’nın en çok konuşulan yatırım aracı haline gelen gümüşte, rekor üstüne rekor kıran fiyat hareketliliği rezerv dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Sanayinin 'beyaz petrolü' olarak adlandırılan ve ileri teknoloji üretiminin vazgeçilmezi olan gümüşte, dünyanın en büyük deposu olan o ülke rakiplerine fark attı. İşte Türkiye'nin de içinde bulunduğu, küresel piyasaların kaderini belirleyen en güncel gümüş rezervi sıralaması...

30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)

29 - FİLİPİNLER (760 TON) 

28 - VİETNAM (790 TON) 

27 - KUZEY KORE (820 TON) 

26 - İRAN (850 TON) 

25 - MOĞOLİSTAN (880 TON) 

24 - BULGARİSTAN (920 TON) 

23 - PORTEKİZ (980 TON) 

22 - YUNANİSTAN (1.050 TON) 

21 - İSPANYA (1.150 TON) 

20 - BREZİLYA (1.200 TON) 

19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON) 

18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON) 

17 - ENDONEZYA (2.100 TON) 

16 - İSVEÇ (2.500 TON) 

15 - FAS (2.900 TON) 

14 - TÜRKİYE (4.100 TON) 

13 - KANADA (4.800 TON) 

12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON) 

11 - ARJANTİN (6.500 TON) 

10 - HİNDİSTAN (8.200 TON) 

9 - BOLİVYA (22.000 TON) 

8 - ABD (23.000 TON) 

7 - ŞİLİ (26.000 TON) 

6 - MEKSİKA (37.000 TON) 

5 - POLONYA (61.000 TON) 

4 - ÇİN (70.000 TON) 

3 - RUSYA (92.000 TON) 

2 - AVUSTRALYA (94.000 TON) 

1 - PERU (140.000 TON)

#gümüş
#gümüş piyasası
#gümüş rezervi
#ekonomi haberleri
#dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?