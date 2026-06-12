Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: İşte güncel maliyeti

Sürücü belgesi almak için kurslara başvuru yapacak adayların 2026 yılı itibarıyla ödemesi gereken güncel tutarlar belirlendi. B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen bir kişinin tüm sınavları tek seferde geçmesi durumunda yapması gereken toplam ödeme yaklaşık olarak 42 bin liranın üzerine çıkıyor.
Sürücü belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kurs, sınav, harç ve evrak giderlerinden oluşan güncel maliyet tablosu netleşti. 2026 yılı itibarıyla B sınıfı bir ehliyet alabilmek için adayların ödemesi gereken toplam tutar, tüm aşamaların ilk seferde başarıyla geçilmesi durumunda dahi 42 bin liranın üzerine çıkıyor. İşte ehliyet başvuru sürecinde sürücü adaylarını bekleyen ödeme kalemlerinin tüm detayları.
Kurs ve sınav ücretleri
Ehliyet alma sürecinde en büyük gider kalemini sürücü kursu eğitimleri oluşturuyor. 2026 yılı için standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL seviyesinde uygulanıyor.
Öte yandan adayların teorik bilgilerinin ölçüldüğü e-sınav için 1.250 TL, direksiyon uygulama sınavı için ise 2.800 TL ödeme yapması gerekiyor.
Ehliyet harçları ve tamamlayıcı giderler
Sınavları başarıyla tamamlayan adayların ehliyet belgelerini teslim alabilmeleri için devlete ödemekle yükümlü oldukları harçlar bulunuyor. Güncel tarifeyle B sınıfı ehliyet harcı 9.456,44 TL olarak uygulanırken, bu tutara ehliyet kartı için 2.366 TL ve vakıf payı için 595 TL ekleniyor. Başvuru dosyasında yer alması gereken tamamlayıcı belgeler de maliyete yansıyor. Sürücü olur sağlık raporunun ortalama ücreti 312 TL, biyometrik fotoğraf çekimi ise 500 TL civarında seyrediyor. Tüm bu işlem kalemleri bir araya geldiğinde, sıfırdan B sınıfı ehliyet almanın toplam bedeli 42.279,44 TL olarak hesaplanıyor.
Sınavlarda başarısızlık durumunda ücretler değişiyor
Belirtilen 42.279,44 TL'lik toplam maliyet, adayın tüm sınavları ilk hakkında başarıyla geçmesi durumunda geçerli oluyor. Sistem sürücü adaylarına hem teorik hem de pratik sınav için 4’er hak tanıyor. Ancak başarısız olunan her bir sınav, toplam maliyetin artmasına neden oluyor. Yazılı sınavdan kalan adayların yeniden sınava girmek için her defasında 1.250 TL ödemesi gerekirken, direksiyon sınavında başarısız olan adayların zorunlu olarak iki telafi dersi daha alması ve bu derslerin ücretlerini ödemesi gerekiyor.
Hesaplamalarda temel alınan sürücü kursu taban ücretleri; illere, ilçelere ve valilikler bünyesinde kurulan komisyon kararlarına göre bölgesel olarak farklılıklar içerebiliyor. Buna ek olarak, başvuru dosyasında yer alan sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf gibi dışarıdan temin edilen belgelerin ücretleri de hizmetin alındığı kuruma bağlı olarak değişebiliyor.