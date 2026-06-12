Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: İşte güncel maliyeti

Sınavlarda başarısızlık durumunda ücretler değişiyor

Belirtilen 42.279,44 TL'lik toplam maliyet, adayın tüm sınavları ilk hakkında başarıyla geçmesi durumunda geçerli oluyor. Sistem sürücü adaylarına hem teorik hem de pratik sınav için 4’er hak tanıyor. Ancak başarısız olunan her bir sınav, toplam maliyetin artmasına neden oluyor. Yazılı sınavdan kalan adayların yeniden sınava girmek için her defasında 1.250 TL ödemesi gerekirken, direksiyon sınavında başarısız olan adayların zorunlu olarak iki telafi dersi daha alması ve bu derslerin ücretlerini ödemesi gerekiyor.