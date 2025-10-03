Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ekim 2025 kira artış oranı da yüzde 38,36 oldu. Bu oran, son 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplandı. Kira kontratı yenileyecek vatandaşlar için geçerli olan oran, hem ev sahiplerini hem kiracıları yakından ilgilendiriyor. Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olmuştu. Peki, TÜİK enflasyon verilerine göre kira artış oranı nasıl hesaplanır?

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; eylül ayı enflasyon oranı yüzde yüzde 3,23 yıllık ise yüzde 33,29 oldu.

2 /6 Ekim 2025 kira zam oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ekim 2025 konut ve iş yeri kira artış oranları da netleşti.







3 /6 Milyonlarca ev ve dükkan sahiplerinin merakla beklediği, ekim ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak açıklandı.





4 /6 Eylül ayı kira zammı ne kadar olmuştu? Geçen ay açıklanan enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 39,62 olmuştu. Bu oran, Eylül ayında sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracıları için uygulandı.





5 /6 Kira zammı nasıl hesaplanır? Hem konut kiracıları hem de iş yeri sahipleri için uygulanacak kira zam oranı, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

