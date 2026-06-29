Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici olan haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları netlik kazanacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık veriler, zam oranlarına ilişkin önemli bir tablo ortaya koyarken, gözler artık haziran enflasyonunda.

1 /9 Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon hesabı tamamlanacak ve maaş artış oranları kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 5 aylık yüzde 16,60’lık artış şimdiden önemli bir gösterge olurken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapılıyor.

2 /9 Emekli ve Memur Zammında Son Tablo: %16,61 Kesinleşti, Gözler Haziran Verisinde Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz 2026 maaş artışı için geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verileri tabloyu netleştirdi. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon %16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesin zam anlamına geliyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı ve nihai zam oranı 3 Temmuz’da netleşecek.

3 /9 5 aylık veri zam oranını şimdiden belirledi Yılın ilk 5 ayında enflasyon şu şekilde gerçekleşti: Ocak: %4,84 Şubat: %2,96 Mart: %1,94 Nisan: %4,18 Mayıs: %1,71 Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,61’lik artış kesinleşmiş durumda.

4 /9 Haziran verisi belirleyici olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran enflasyonu için beklenti %1,36 seviyesinde. Piyasa kulislerinde de benzer bir oran öne çıkıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde: 6 aylık enflasyon: yaklaşık %18 SSK ve Bağ-Kur zammı: %18 civarı En düşük emekli aylığı: 23.600 TL seviyesine çıkabilir.

5 /9 Emekli maaşlarında yeni hesaplama Beklenen %18 senaryosuna göre emekli maaşları şu şekilde güncelleniyor: 25.000 TL → 29.500 TL 30.000 TL → 35.400 TL 40.000 TL → 47.200 TL 50.000 TL → 59.000 TL Bu artışlar doğrudan kök aylıklara yansıtılacak.

6 /9 En düşük emekli maaşı 23.600 TL seviyesinde Yasal düzenleme ile belirlenen en düşük emekli aylığı için de artış gündemde. Mevcut durumda 20.000 TL olan taban aylığın, enflasyon oranına paralel olarak 23.600 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 6 milyon emeklinin yararlanması öngörülüyor.

7 /9 Memurlarda zam oranı %13,75 seviyesinde Memur ve memur emeklilerinde artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut tabloya göre: Toplu sözleşme zammı: %7 Enflasyon farkı ile birlikte toplam artış: %13,75 Bu oran 6 aylık enflasyonun %18 civarında gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkıyor.

8 /9 Memur maaşlarında yeni seviyeler Beklenen artışa göre: En düşük memur maaşı: 68.131 TL Seyyanen zam ile birlikte: 69.131 TL Üniversite mezunu memur: 71.983 TL En düşük memur emeklisi: 30.586 TL