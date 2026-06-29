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Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için yeni rakam geldi

Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için yeni rakam geldi

15:0029/06/2026, Pazartesi
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Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici olan haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları netlik kazanacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık veriler, zam oranlarına ilişkin önemli bir tablo ortaya koyarken, gözler artık haziran enflasyonunda.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon hesabı tamamlanacak ve maaş artış oranları kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 5 aylık yüzde 16,60’lık artış şimdiden önemli bir gösterge olurken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapılıyor.

Emekli ve Memur Zammında Son Tablo: %16,61 Kesinleşti, Gözler Haziran Verisinde

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz 2026 maaş artışı için geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verileri tabloyu netleştirdi. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon %16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesin zam anlamına geliyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı ve nihai zam oranı 3 Temmuz’da netleşecek.

5 aylık veri zam oranını şimdiden belirledi

Yılın ilk 5 ayında enflasyon şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,61’lik artış kesinleşmiş durumda.

Haziran verisi belirleyici olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran enflasyonu için beklenti %1,36 seviyesinde. Piyasa kulislerinde de benzer bir oran öne çıkıyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde:

6 aylık enflasyon: yaklaşık %18

SSK ve Bağ-Kur zammı: %18 civarı

En düşük emekli aylığı: 23.600 TL seviyesine çıkabilir.

Emekli maaşlarında yeni hesaplama

Beklenen %18 senaryosuna göre emekli maaşları şu şekilde güncelleniyor:

25.000 TL → 29.500 TL

30.000 TL → 35.400 TL

40.000 TL → 47.200 TL

50.000 TL → 59.000 TL

Bu artışlar doğrudan kök aylıklara yansıtılacak.

En düşük emekli maaşı 23.600 TL seviyesinde

Yasal düzenleme ile belirlenen en düşük emekli aylığı için de artış gündemde. Mevcut durumda 20.000 TL olan taban aylığın, enflasyon oranına paralel olarak 23.600 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 6 milyon emeklinin yararlanması öngörülüyor.

Memurlarda zam oranı %13,75 seviyesinde

Memur ve memur emeklilerinde artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut tabloya göre:

Toplu sözleşme zammı: %7

Enflasyon farkı ile birlikte toplam artış: %13,75

Bu oran 6 aylık enflasyonun %18 civarında gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkıyor.

Memur maaşlarında yeni seviyeler

Beklenen artışa göre:

En düşük memur maaşı: 68.131 TL

Seyyanen zam ile birlikte: 69.131 TL

Üniversite mezunu memur: 71.983 TL

En düşük memur emeklisi: 30.586 TL

Sosyal yardımlar da artacak

Memur maaş katsayısına bağlı olarak sosyal yardım kalemlerinde de yükseliş bekleniyor:

65 yaş aylığı: 7.272 TL

Evde bakım yardımı: 15.786 TL

Engelli aylığı: 5.804 – 8.707 TL aralığı

Kıdem tazminatı tavanı: 73.878 TL

Dul ve yetim aylıkları da yükselecek

Taban aylığın 23.600 TL’ye çıkması halinde:

%75 hisse: 17.700 TL

%50 hisse: 11.800 TL

%25 hisse: 5.900 TL

Kritik tarih: 3 Temmuz

Tüm hesaplamalar için son söz 3 Temmuz 2026’da TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyonuna bağlı olacak. Bu veriyle birlikte:

6 aylık kesin enflasyon

Emekli ve memur zam oranı

Taban aylık düzenlemesi resmen netleşmiş olacak.

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