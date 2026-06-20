Ek ödeme sistemi nasıl çalışıyor?

Emekliler maaşlarına ek olarak her ay “ek ödeme” alıyor. Bu ödeme:

Genel olarak maaşın %4’ü

Daha düşük gelir grubunda %5 oranında uygulanıyor.

Örnek olarak 30.000 TL kök maaşı olan bir emekli:

1.200 TL ek ödeme alıyor

Toplam ödeme 31.200 TL’ye ulaşıyor

Temmuz zammı ek ödemeyi nasıl etkiler?

Ek ödeme, kök maaşa bağlı olduğu için zam sonrası otomatik artış gösteriyor.

Örneğin %18 zam senaryosunda:

Kök maaş: 30.000 TL → 35.400 TL

Ek ödeme: 1.200 TL → 1.416 TL

Toplam ödeme: 31.200 TL → 36.816 TL

Yani artış yalnızca maaşı değil, ek ödeme kalemini de yukarı çekiyor.