2026 Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında tablo büyük ölçüde netleşti. Zam oranının kesinleşmesi için artık yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz 2026’da yılın ikinci maaş artışını alacak. Maaşlara yapılacak güncelleme ile birlikte ek ödeme ve kök maaş hesaplamalarında da değişiklik yaşanacak.
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için geri sayım sürerken, Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte hesaplamalarda kritik eşik aşıldı. TÜFE verilerinin büyük kısmı ortaya çıkarken, nihai oran için gözler haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşları yeniden güncellenecek, ek ödeme ve kök maaş hesaplarında da yeni tablo ortaya çıkacak.
Temmuz Zammı Öncesi Emekli Hesabı Netleşiyor: Kök Maaş ve Ek Ödeme Nasıl Değişecek?
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci maaş artışı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının birleşimiyle yeni maaşlarını görecek.
Temmuz ayında hangi artışlar uygulanacak?
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu oran:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan maaş zammı olarak yansıyacak
Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı olarak eklenecek
Sosyal yardım ödemeleri memur maaş katsayısına paralel artırılacak.
Mevcut tablo ve beklentiler ne gösteriyor?
Mayıs verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Buna göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık artış beklentisi: %18 – %19
Memur ve memur emeklilerinde toplam artış beklentisi: %14 – %15
Mevcut 5 aylık memur zammı karşılığı: %12,41
Kesin oranlar haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak.
Zamlar maaşlara nasıl yansıtılacak?
Emekli maaş artışları doğrudan kök aylık üzerinden hesaplanıyor. Yani önce kök maaş artırılıyor, ardından ek ödeme ekleniyor. Memur emeklilerinde ise artış; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimi üzerinden hesaplanıyor.
Ek ödeme sistemi nasıl çalışıyor?
Emekliler maaşlarına ek olarak her ay “ek ödeme” alıyor. Bu ödeme:
Genel olarak maaşın %4’ü
Daha düşük gelir grubunda %5 oranında uygulanıyor.
Örnek olarak 30.000 TL kök maaşı olan bir emekli:
1.200 TL ek ödeme alıyor
Toplam ödeme 31.200 TL’ye ulaşıyor
Temmuz zammı ek ödemeyi nasıl etkiler?
Ek ödeme, kök maaşa bağlı olduğu için zam sonrası otomatik artış gösteriyor.
Örneğin %18 zam senaryosunda:
Kök maaş: 30.000 TL → 35.400 TL
Ek ödeme: 1.200 TL → 1.416 TL
Toplam ödeme: 31.200 TL → 36.816 TL
Yani artış yalnızca maaşı değil, ek ödeme kalemini de yukarı çekiyor.
Yüzde 5 ek ödeme kimlere veriliyor?
Ek ödeme oranı, belirlenen eşik değerin altındaki maaşlar için %5 olarak uygulanıyor. Üstünde kalan emekliler ise %4 oranında ek ödeme alıyor.
Bu sınır, memur maaş katsayısına bağlı olarak her dönem yeniden güncelleniyor.
Taban aylık sistemi nasıl işliyor?
En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında, kök maaşı düşük olan emeklilerin geliri belirlenen taban seviyeye tamamlanıyor.
Hesaplama sırası şöyle ilerliyor:
Kök maaşa zam uygulanıyor
Ek ödeme ekleniyor
Toplam tutar taban aylığın altındaysa Hazine desteği devreye giriyor.
Emekliler maaşlarını nereden görebilir?
e-Devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” ekranında:
Aylık tutarı: kök maaş
Ek ödeme tutarı: ek ödeme
5510 Ek 19 Miktarı: Hazine destek farkı
olarak ayrı ayrı görüntülenebiliyor.
Örnek hesaplama 1
Mevcut durum:
Kök aylık: 30.000 TL
Ek ödeme: 1.200 TL
Toplam: 31.200 TL
%18 zam sonrası:
Kök aylık: 35.400 TL
Ek ödeme: 1.416 TL
Toplam: 36.816 TL
Örnek hesaplama 2
Mevcut durum:
Kök aylık: 15.000 TL
Ek ödeme: 600 TL
Hazine desteği: 4.400 TL
Bankaya yatan: 20.000 TL
%18 zam sonrası:
Kök aylık: 17.200 TL
Ek ödeme: 708 TL
Yeni taban aylık: 23.600 TL
Hazine desteği: 5.692 TL
Bankaya yatan: 23.600 TL
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte hem maaşlar hem de ek ödeme kalemleri yeniden hesaplanacak. Böylece milyonlarca emeklinin alacağı net tutar da kesinleşmiş olacak.