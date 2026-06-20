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Emekliye yeni ek ödeme tablosu şekillendi: İşte emekliye kök maaş şeması

Emekliye yeni ek ödeme tablosu şekillendi: İşte emekliye kök maaş şeması

12:3120/06/2026, Cumartesi
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2026 Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında tablo büyük ölçüde netleşti. Zam oranının kesinleşmesi için artık yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz 2026’da yılın ikinci maaş artışını alacak. Maaşlara yapılacak güncelleme ile birlikte ek ödeme ve kök maaş hesaplamalarında da değişiklik yaşanacak.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için geri sayım sürerken, Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte hesaplamalarda kritik eşik aşıldı. TÜFE verilerinin büyük kısmı ortaya çıkarken, nihai oran için gözler haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşları yeniden güncellenecek, ek ödeme ve kök maaş hesaplarında da yeni tablo ortaya çıkacak.

Temmuz Zammı Öncesi Emekli Hesabı Netleşiyor: Kök Maaş ve Ek Ödeme Nasıl Değişecek?

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci maaş artışı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının birleşimiyle yeni maaşlarını görecek.

Temmuz ayında hangi artışlar uygulanacak?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu oran:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan maaş zammı olarak yansıyacak

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı olarak eklenecek

Sosyal yardım ödemeleri memur maaş katsayısına paralel artırılacak.

Mevcut tablo ve beklentiler ne gösteriyor?

Mayıs verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Buna göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık artış beklentisi: %18 – %19

Memur ve memur emeklilerinde toplam artış beklentisi: %14 – %15

Mevcut 5 aylık memur zammı karşılığı: %12,41

Kesin oranlar haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak.

Zamlar maaşlara nasıl yansıtılacak?

Emekli maaş artışları doğrudan kök aylık üzerinden hesaplanıyor. Yani önce kök maaş artırılıyor, ardından ek ödeme ekleniyor. Memur emeklilerinde ise artış; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimi üzerinden hesaplanıyor.

Ek ödeme sistemi nasıl çalışıyor?

Emekliler maaşlarına ek olarak her ay “ek ödeme” alıyor. Bu ödeme:

Genel olarak maaşın %4’ü

Daha düşük gelir grubunda %5 oranında uygulanıyor.

Örnek olarak 30.000 TL kök maaşı olan bir emekli:

1.200 TL ek ödeme alıyor

Toplam ödeme 31.200 TL’ye ulaşıyor

Temmuz zammı ek ödemeyi nasıl etkiler?

Ek ödeme, kök maaşa bağlı olduğu için zam sonrası otomatik artış gösteriyor.

Örneğin %18 zam senaryosunda:

Kök maaş: 30.000 TL → 35.400 TL

Ek ödeme: 1.200 TL → 1.416 TL

Toplam ödeme: 31.200 TL → 36.816 TL

Yani artış yalnızca maaşı değil, ek ödeme kalemini de yukarı çekiyor.

Yüzde 5 ek ödeme kimlere veriliyor?

Ek ödeme oranı, belirlenen eşik değerin altındaki maaşlar için %5 olarak uygulanıyor. Üstünde kalan emekliler ise %4 oranında ek ödeme alıyor.

Bu sınır, memur maaş katsayısına bağlı olarak her dönem yeniden güncelleniyor.

Taban aylık sistemi nasıl işliyor?

En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında, kök maaşı düşük olan emeklilerin geliri belirlenen taban seviyeye tamamlanıyor.

Hesaplama sırası şöyle ilerliyor:

Kök maaşa zam uygulanıyor

Ek ödeme ekleniyor

Toplam tutar taban aylığın altındaysa Hazine desteği devreye giriyor.

Emekliler maaşlarını nereden görebilir?

e-Devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” ekranında:

Aylık tutarı: kök maaş

Ek ödeme tutarı: ek ödeme

5510 Ek 19 Miktarı: Hazine destek farkı

olarak ayrı ayrı görüntülenebiliyor.

Örnek hesaplama 1

Mevcut durum:

Kök aylık: 30.000 TL

Ek ödeme: 1.200 TL

Toplam: 31.200 TL

%18 zam sonrası:

Kök aylık: 35.400 TL

Ek ödeme: 1.416 TL

Toplam: 36.816 TL

Örnek hesaplama 2

Mevcut durum:

Kök aylık: 15.000 TL

Ek ödeme: 600 TL

Hazine desteği: 4.400 TL

Bankaya yatan: 20.000 TL

%18 zam sonrası:

Kök aylık: 17.200 TL

Ek ödeme: 708 TL

Yeni taban aylık: 23.600 TL

Hazine desteği: 5.692 TL

Bankaya yatan: 23.600 TL

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte hem maaşlar hem de ek ödeme kalemleri yeniden hesaplanacak. Böylece milyonlarca emeklinin alacağı net tutar da kesinleşmiş olacak.

#Emekli
#emekli maaş
#Emekli Ek Ödeme
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