Emekliye Temmuz Ayarında Çifte Hesap! Zam Sadece Maaşa Değil Ek Ödemeye de Yansıyacak

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci maaş artışı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle belirlenecek. Maaş artışlarının yanı sıra emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Zamlar doğrudan kök maaşlara uygulanacağı için ek ödeme hesaplarında da değişiklik yaşanacak.