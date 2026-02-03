Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi: Volvo zirveyi kaybetti, Japon markasından sürpriz lider

En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi: Volvo zirveyi kaybetti, Japon markasından sürpriz lider

16:593/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünyanın en güvenilir otomobil markalarını belirlemek amacıyla yapılan yeni araştırma sonucunda, 2026 yılı için zirvedeki marka netleşti. Yaklaşık 380 bin aracın verilerinin incelendiği çalışmada, otomobil sahiplerinin yaşadığı sorunlar ve güvenilirlik performansları dikkate alındı. Yeni araba almayı düşünenler için adeta rehber niteliği taşıyan bu liste sağlam bir yol haritası sunuyor.

Araçlarda yaşanan teknik sorunlar ve geri çağırmalar, sürücülerin marka tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kapsamlı analizler sonucunda 2026 yılında en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, üyelerinden topladığı yıllık güvenilirlik verilerini baz alarak otomobil, kamyonet ve SUV segmentleri için marka bazlı güvenilirlik puanlarını açıkladı.

EN GÜVENİLİR ARABALAR BELLİ OLDU

18- Mercedes-Benz

Puan: 41



17- Cadillac

Puan: 41



16- Chevrolet

Puan: 42




15- Volkswagen

Puan: 42



14- Volvo

Puan: 42


13- Mazda

Puan: 43


12- Audi

Puan: 44


11- Hyundai

Puan: 48



10- Ford

Puan: 48




9- Kia

Puan: 49




8- Tesla

Puan: 50



7- Buick

Puan: 51


6- Acura

Puan: 54


5- Nissan

Puan: 57


4- BMW

Puan: 58


3- Honda

Puan: 59


2- Lexus

Puan: 60


1- Toyota

Puan: 66


#otomobil
#araba
#Volvo
#Toyota
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?