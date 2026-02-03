En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi: Volvo zirveyi kaybetti, Japon markasından sürpriz lider

Dünyanın en güvenilir otomobil markalarını belirlemek amacıyla yapılan yeni araştırma sonucunda, 2026 yılı için zirvedeki marka netleşti. Yaklaşık 380 bin aracın verilerinin incelendiği çalışmada, otomobil sahiplerinin yaşadığı sorunlar ve güvenilirlik performansları dikkate alındı. Yeni araba almayı düşünenler için adeta rehber niteliği taşıyan bu liste sağlam bir yol haritası sunuyor.

1 /19 Araçlarda yaşanan teknik sorunlar ve geri çağırmalar, sürücülerin marka tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kapsamlı analizler sonucunda 2026 yılında en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, üyelerinden topladığı yıllık güvenilirlik verilerini baz alarak otomobil, kamyonet ve SUV segmentleri için marka bazlı güvenilirlik puanlarını açıkladı.

2 /19 EN GÜVENİLİR ARABALAR BELLİ OLDU 18- Mercedes-Benz Puan: 41





3 /19 17- Cadillac Puan: 41





4 /19 16- Chevrolet Puan: 42







5 /19 15- Volkswagen Puan: 42





6 /19 14- Volvo Puan: 42



7 /19 13- Mazda Puan: 43



8 /19 12- Audi Puan: 44



9 /19 11- Hyundai Puan: 48





10 /19 10- Ford Puan: 48







11 /19 9- Kia Puan: 49







12 /19 8- Tesla Puan: 50





13 /19 7- Buick Puan: 51



14 /19 6- Acura Puan: 54



15 /19 5- Nissan Puan: 57



16 /19 4- BMW Puan: 58



17 /19 3- Honda Puan: 59



18 /19 2- Lexus Puan: 60

