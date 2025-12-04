Yeni Şafak
En ucuz sıfır otomobiller! Aralık kampanyası patladı, 1 milyon 500 bin TL'nin altına düşen 10 model belli oldu: Kia, VW, Seat, Hyundai...

En ucuz sıfır otomobiller! Aralık kampanyası patladı, 1 milyon 500 bin TL’nin altına düşen 10 model belli oldu: Kia, VW, Seat, Hyundai...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:014/12/2025, الخميس
Yeni Şafak
Aralık ayı sıfır otomobil kampanyaları piyasanın dengesini bozdu. Birçok marka 1 milyon 500 bin TL’nin altına yeniden indi. Kia’dan Volkswagen’e, Hyundai’den Seat’a kadar 10 model için büyük indirim açıklandı.

Aralık ayıyla birlikte otomobil markaları yılın en büyük indirim yarışına girdi. Bayilerde hareketlilik artarken birçok modelin fiyatı yeniden 1 milyon 500 bin TL’nin altına çekildi. Sıfır araç almak isteyenler için adeta fırsat dönemi başlarken Kia, Volkswagen, Seat, Hyundai ve daha birçok marka dikkat çeken kampanyalarını duyurdu. Aralık listesinde bu kez tam 10 model fiyatıyla öne çıktı. İşte markalara göre en güncel rakamlar ve kampanyaya giren en ucuz sıfır otomobiller…

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 427 bin 500 lira



Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 420 bin lira



Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira



Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira



KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira



Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 165 bin lira

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1 milyon 99 bin 900 lira



Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira



Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 549 bin lira



Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1 milyon 765 bin lira


Not: Fiyat listesi ve kampanyalar bayiden bayiye değişiklik gösterebilir.



