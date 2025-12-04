Aralık ayıyla birlikte otomobil markaları yılın en büyük indirim yarışına girdi. Bayilerde hareketlilik artarken birçok modelin fiyatı yeniden 1 milyon 500 bin TL’nin altına çekildi. Sıfır araç almak isteyenler için adeta fırsat dönemi başlarken Kia, Volkswagen, Seat, Hyundai ve daha birçok marka dikkat çeken kampanyalarını duyurdu. Aralık listesinde bu kez tam 10 model fiyatıyla öne çıktı. İşte markalara göre en güncel rakamlar ve kampanyaya giren en ucuz sıfır otomobiller…