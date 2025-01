“Üretime yetişemiyoruz, ciddi talep var”

Kurduğu deve kuşu çiftliği ile başta şeker hastaları olmak üzere, sağlıklı et arayışı içinde olan kitlelere hitap etmeyi amaçladıklarını söyleyen işletme sahibi İbrahim Akkurt, “Ülkemize faydalı olabilmek adına deve kuşu çiftliğini kurduk. 200'e yakın hayvanımız var. Et üretimi için biz bu faaliyeti gerçekleştirdik. Hedefimiz şeker hastalığının olduğu bütün kitlelere ulaşmak. Ülkemizde 20 ile 79 yaş arasında 7 milyona yakın şeker hastası var. Biz bu hastalara yardımcı olmayı hedefliyoruz. 2021 yılında başladık ve 2023 yılında bütün evraklarımızı toparlayarak onay belgesi aldık. Sosyal medya üzerinden de satış yapıyoruz. Et konusunda üretime yetişemiyoruz. Bakanlığın bize yardımcı olmasını istiyoruz, çok ciddi talepler var. Bunlara destek verilmesini istiyoruz” dedi.