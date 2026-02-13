Faizsiz 2 yıl ödemesiz ve aylık 8 bin 750 TL sabit taksit imkanı: Afet konutlarının ödeme planı hak sahiplerini sevindirdi

Emekli maaşından başka bir geliri olmadığını, bu nedenle yeni bir ev alma ya da kiraya çıkma imkanının bulunmadığını belirten İlyas Özdemir, “Fiyatları yüksek bekliyorduk, öyle konuşuluyordu. Demek ki konuşmalara inanmayacakmışız, devletimize inanacağız. Bir kötü evimiz vardı, ufak bir ev, onu da depremde kaybettik. Allah’tan gelen bir şey ama devletimiz bize çok güzel baktı. Konteynerde de oturdum 1,5 sene. 1,5 sene sonra da evime geldim, oturdum. Fiyatlar çok güzel, umduğumuzdan daha güzel oldu. Biz de o kadar ummuyorduk bu şekilde vereceğini. Çok güzel oldu yani çok sevindik. Vallahi gece yatamadım sevincimden. Çünkü yaşlıyım, bu saatten sonra ne ev yapabilirdim ne de kiraya oturabilirdim. Bir emekliliğim var başka bir gelirim yok. Taksitler çok güzel oldu, öyle ödeyebilir herkes, rahat ve huzurlu bir şekilde evinde oturabilir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fiyatları yüksek bekliyorduk, öyle konuşuluyordu. Demek ki konuşmalara inanmayacakmışız, devletimize inanacağız. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah ayağına taş değdirmesin, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.