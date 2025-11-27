Financial Times'tan İstanbul Havalimanı için övgü dolu sözler: 'Dubai ve Riyad ile birlikte üç büyük liderden biri'

Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin ‘üç Heathrow büyüklüğünde’ bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul’un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca İstanbul’un stratejik konum avantajı, genişleyen bağlantı ağı ve insan kaynağı yönetimi yaklaşımının öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.







