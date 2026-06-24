Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 53 bin 396 yolcuyla rekor kırdı

'EN YOĞUN İSTASYONLAR GAYRETTEPE VE İSTANBUL HAVALİMANI'





22 Haziran günü, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı’nda en yüksek yolcu yoğunluğunun yüzde 22,7’lik pay ile Gayrettepe ve yüzde 18,6’lık pay ile İstanbul Havalimanı istasyonlarında gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı, toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu" dedi.





Bakan Uraloğlu, ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Kesimi’nin açılışı yapılan 5 istasyonun da geçerli olmak üzere 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.