Gözler Meclis'te: Emekli zammı 3 Temmuz sonrası belli olacak! Yüzde 18'e yakın bekleniyor

HANGİSİ YÜKSEKSE O ORANDA ARTIŞ





AK Parti kurmayları, “Ocak ayında en düşük emekli aylığına, SSK ve BAĞ-KUR’dan yüksek olduğu için memura yapılan zam kadar artış yapılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zam alırken, en düşük emekli aylığı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında, memura yapılan yüzde 18’in üzerindeki oranda artış gerçekleştirilmişti. Temmuz ayında enflasyon açıklandıktan sonra en düşük emekli aylığı bu defa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranında artırılacak. Çünkü Temmuzda memurlar ve memur emeklilerinin artışı bu defa düşük kalacak. Tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 TL civarında zam yapılacak. Bunun dışında seyyanen bir zam ise şu anda düşünülmüyor” dedi.