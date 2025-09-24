Gram altın fiyatı 6000 TL olur mu? Finans Analisti İslam Memiş hedef göstererek tahminini açıkladı

Altın piyasasında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Gram altın 5 bin TL’nin üzerine çıkarak yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Bugün serbest piyasada 5 bin 32 TL seviyesinde başlayan gram altın, Kapalıçarşı’da da benzer fiyatlardan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 775 dolara ulaşırken, uzmanlar altındaki hareketliliğin arkasında Fed’in faiz politikaları, doların değer kaybı ve jeopolitik risklerin olduğunu belirtiyor. Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişin nedenlerini ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Memiş, yaklaşık bir aydır altının haftalık rekor denemeleri yaptığını hatırlatarak, Fed’in faiz indirimine başlaması, doların değer kaybetmesi ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını vurguladı.
ALTIN YATIRIMI YAPACAKLAR DİKKAT
A Haber canlı yayınında konuşan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini belirterek “Gecikmiş olanlar da, alım için fırsat kollayanlar da yine kar satışlarını beklemesi gerekiyor. Bu agresif yükselişlerden sonra kısa vadeli tepki düşüşleri, kar satışları, teknik düzeltmeler mutlaka olacaktır. Birkaç hafta bekleyen yatırımcısı bugünkü fiyatlardan değil de, daha ucuz bir şekilde altın yatırımı yapabilir.” ifadelerini kullandı.
2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında 4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin 350 TL seviyesini hedef olarak gördüklerini söyledi.
GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ
Altın kadar gündemde olmasa da gümüşün yatırımcıya daha yüksek kazandırdığına dikkat çeken Memiş, “Altının gram fiyatı yüzde 66 civarında bir getiri sağladı bu dokuz aylık süreçte. Ancak gümüşün gram fiyatı yüzde 78 kazandırdı. Yani gümüş altını tahtından etti.” dedi.
Yılın ikinci çeyreğinde altına göre daha düşük seviyelerden işlem gören gümüşün toparlanması, yatırımcısına kazandırmasını sağladı. Memiş, yıl boyunca “Altın mı, gümüş mü?” sorusuna gümüş yanıtı verdiğini belirtti.
Kısa vadede dalgalı seyir beklenirken, orta vadede altın fiyatlarının yükseliş trendini koruyacağı öngörülüyor. Sabırlı davranan yatırımcılar altından kazanç sağlamayı sürdürürken, gümüşün güçlü performansı da dikkat çekiyor.