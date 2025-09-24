Gram altın fiyatı 6000 TL olur mu? Finans Analisti İslam Memiş hedef göstererek tahminini açıkladı

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında 4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin 350 TL seviyesini hedef olarak gördüklerini söyledi.





GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ





Altın kadar gündemde olmasa da gümüşün yatırımcıya daha yüksek kazandırdığına dikkat çeken Memiş, “Altının gram fiyatı yüzde 66 civarında bir getiri sağladı bu dokuz aylık süreçte. Ancak gümüşün gram fiyatı yüzde 78 kazandırdı. Yani gümüş altını tahtından etti.” dedi.







