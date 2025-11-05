Herkes 'Karadeniz'de yetişmez' diyordu: Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar! Akdeniz iklimini Karadeniz’e taşıyoruz

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Karadeniz Bölgesi’nde muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal meyveler, seralarda yetiştiriliyor. Tarımın kendi çemberinde önemli bir bilim olduğunu, bu veriler ile hareket edildiğinde her şeyin üretiminin mümkün olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ile farklı bölgelerin iklimi Karadeniz Bölgesi’ne taşınmış oluyor.



