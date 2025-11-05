Yeni Şafak
Herkes 'Karadeniz'de yetişmez' diyordu: Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar! Akdeniz iklimini Karadeniz’e taşıyoruz

08:335/11/2025, Çarşamba
IHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen tarımsal yenilik projeleriyle, Karadeniz’in iklim şartlarında yetişmesi zor görülen muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal ürünler, özel seralarda başarıyla yetiştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Karadeniz Bölgesi’nde muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal meyveler, seralarda yetiştiriliyor. Tarımın kendi çemberinde önemli bir bilim olduğunu, bu veriler ile hareket edildiğinde her şeyin üretiminin mümkün olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ile farklı bölgelerin iklimi Karadeniz Bölgesi’ne taşınmış oluyor.


"Tarımda her şeyin üretimi mümkün"


Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, tropikal sera projesiyle üreticilere örnek bir model sunduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyonu doğrultusunda üreticilerin farkındalığını artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Tropikal seramızda muzla birlikte 16 farklı tropikal meyve yetiştiriyoruz. Kontrollü şartlar altında bu meyvelerin Karadeniz’de üretilebileceğini göstermek istedik" dedi.

"Tarım bilimle yapılır"


Tarımın bilimsel temellere dayanması gerektiğine dikkat çeken Gözkonan, "Amacımız ticari bir faaliyet yürütmek değil; doğru üretim teknikleriyle her ürünün her bölgede yetişebileceğini göstermekti. Tarım kendi içinde önemli bir bilimdir. Bu farkındalığı üreticilerimiz de görsün diye seramızı zaman zaman ziyarete açıyoruz" diye konuştu.

"Akdeniz iklimini Karadeniz’e taşıyoruz"


Seralarda iklim şartlarının kontrollü şekilde sağlandığını vurgulayan Gözkonan, "Muz, Karadeniz iklimiyle tam uyumlu değil. Bu nedenle ışık, sıcaklık ve nemi kontrol altında tutarak Akdeniz Bölgesi iklimini buraya taşıyoruz. Tarım çok detaylı bir bilimdir, rastgele yapılacak bir iş değildir. Biz burada bilimsel yöntemlerle muzun yanı sıra mango ve ejder meyvesi gibi ürünler de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

#Akdeniz
#Mango
#Karadeniz
