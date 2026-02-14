İki kız kardeşin başarı hikayesi: İşsiz kalınca kendi işini kurdu, üç masa ile başladılar şimdi kapısında kuyruk oluyor

Üniversiteyi bitirdikten sonra pandemi döneminde iş bulamayan genç girişimci kardeşler, babalarına ait hobi bahçesini kahvaltı ve yöresel lezzetlerin sunulduğu bir işletmeye dönüştürdü. Küçük bir girişim olarak başladıkları işletmeyi zamanla büyüten kardeşler, yüzlerce kişiye hizmet verebilen bir mekana ulaştı. İşletmenin kurucularından turizm ve otelcilik mezunu Esra Kavasoğlu (28), başlangıçta sadece birkaç masa ile hizmet vermeye başladıklarını, ilk müşterilerinin ise aileleri ve yakın çevreleri olduğunu söyledi.