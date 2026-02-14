İki kız kardeşin başarı hikayesi: İşsiz kalınca kendi işini kurdu, üç masa ile başladılar şimdi kapısında kuyruk oluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Esra ve Kübra kardeşler, pandemi döneminde işsiz kalınca bir işletme kurmaya karar verdi. Babalarının hobi bahçesinde üç masa ile yola çıkan iki genç girişimci, bugün 300 kişiye aynı anda hizmet veren dev bir işletmenin sahibi oldu.
Üniversiteyi bitirdikten sonra pandemi döneminde iş bulamayan genç girişimci kardeşler, babalarına ait hobi bahçesini kahvaltı ve yöresel lezzetlerin sunulduğu bir işletmeye dönüştürdü. Küçük bir girişim olarak başladıkları işletmeyi zamanla büyüten kardeşler, yüzlerce kişiye hizmet verebilen bir mekana ulaştı. İşletmenin kurucularından turizm ve otelcilik mezunu Esra Kavasoğlu (28), başlangıçta sadece birkaç masa ile hizmet vermeye başladıklarını, ilk müşterilerinin ise aileleri ve yakın çevreleri olduğunu söyledi.
Çok sayıda meyve ağacı bulunan bahçenin babaları için çok değerli olduğunu belirten Kavasoğlu, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeleri için babalarının kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti. Ablasının Bursa’da bir bankada çalıştığını ve onu da yanına alarak birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Kavasoğlu, artan ilgiyle birlikte işletmenin büyüdüğünü dile getirdi.
Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten Kavasoğlu, "Bu iş benim ve ablamın çocukluk hayaliydi. İlk başta bize uzak görünüyordu. Ancak pandemi süreci ve iş bulamama durumu beni bu hayale yaklaştırdı. Başlangıçta 2-3 masa ile başladık. Masalar arttıkça alanımız büyüdü. Şu anda aynı anda 200-300 kişiye kahvaltı hizmeti verebiliyoruz. Özellikle pazar günleri yoğun geçiyor. Ankara merkezden ve çevre ilçelerden misafirlerimiz geliyor" dedi.
Aile desteğinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, işletmenin bakımından bahçe düzenine kadar birçok işi ailece yaptıklarını söyledi.
Kübra Özgüler (30) ise, çocukluklarının geçtiği bahçeyi bir işletmeye dönüştürmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. İşletmeyi büyütme sürecinde aile olarak birlikte hareket ettiklerini ifade eden Özgüler, "Hep birlikte bir hayalimiz vardı. Zamanla işletmemizi büyüttük. Şu anda düğün organizasyonları da yapabiliyoruz" diye konuştu.
Bahçede yetiştirdikleri meyvelerden reçel ürettiklerini de belirten Özgüler, doğal ürünleri müşterilerine sunmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başladıklarını anlatan Özgüler, "Günün büyük bölümü servis, organizasyon görüşmeleri ve işletme düzeniyle geçiyor. Hayvanlarımızın bakımları, yemlenmesi gibi işlerle geçiyor. Yolumuz daha uzun, inşallah yaşlanana kadar hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.
Kardeşler, işletmelerini geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirttiler.